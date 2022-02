https://mundo.sputniknews.com/20220208/un-senador-ruso-afirma-que-europa-muestra-seriedad-para-trabajar-con-moscu-1121322072.html

Un senador ruso afirma que Europa muestra seriedad para trabajar con Moscú

Un senador ruso afirma que Europa muestra seriedad para trabajar con Moscú

MOSCÚ (Sputnik) — Las negociaciones que sostuvieron los presidentes de Rusia y Francia, Vladímir Putin y Emmanuel Macron, demuestran que los Estados europeos... 08.02.2022

Agregó que no están agotadas las posibilidades diplomáticas de resolver problemas."Fue un encuentro muy importante por dos razones. Primero, Francia es el país que actualmente preside la Unión Europea, y Macron conformó que llegó a Moscú también en esta calidad. Además, Francia es uno de los dos países de la UE y del mundo occidental que es miembro del formato de Normandía [de solución de la crisis en Ucrania]", señaló a Sputnik.Al recordar que también se espera la visita a Rusia del canciller de Alemania, Olaf Scholz, el senador dijo que es un hecho muy elocuente. A su juicio, la sucesión de estos acontecimientos es una prueba de que "no están agotadas las posibilidades diplomáticas de normalizar las situaciones que surgieron".La Unión Europea y la OTAN no son la misma cosa, constató Klímov y dijo que las negociaciones sostenidas entre Macron y Putin atestiguan que "los Estados europeos serios están preparados para trabajar con Moscú con seriedad".El senador subrayó que es importante que este trabajo no se dilate demasiado y que se consideren tres asuntos clave planteados por Rusia: la no ampliación de la OTAN hacia el este, la renuncia del bloque a desplegar armamento ofensivo en la frontera con Rusia y su regreso a las posiciones de 1997.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya del ingreso a naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo, la entrada en el bloque de Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia. Lavrov comentó entonces que Washington dejó sin contestar el punto más importante, sobre la no expansión de la OTAN hacia el este.

