Putin se reuniría con cualquiera para "cortar el nudo gordiano" de la situación de Ucrania

Putin se reuniría con cualquiera para "cortar el nudo gordiano" de la situación de Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, está dispuesto a reunirse con quien sea necesario para deshacer el nudo gordiano de la situación en... 08.02.2022, Sputnik Mundo

Sin embargo, remarcó el portavoz, se debería primero tener claros los objetivos de ese encuentro, los temas a tratar, así como el potencial resultado.Según Peskov, el Kremlin aún no tiene ideas concretas a ese respecto.El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, expresó antes la disposición de Ankara a acoger la eventual cumbre entre los líderes de Rusia y Ucrania. Su portavoz, Ibrahim Kalin, informó que Kiev ya aceptó la invitación.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año en Kiev.Las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU.Pese a los acuerdos suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 en Minsk para la solución política al conflicto, hasta ahora se producen enfrentamientos esporádicos.Moscú ha afirmado en reiteradas ocasiones que Kiev no cumple con los Acuerdos de Minsk y alarga las negociaciones para resolver el conflicto.Comunicación para cotejar las posiciones entre Putin y MacronLos líderes de Rusia y Francia, Vladímir Putin y Emmanuel Macron, tienen en sus planes nuevos contactos próximamente para cotejar posiciones, informó el portavoz del KremlinEn Moscú, Putin y Macron sostuvieron negociaciones durante más de 5 horas.Al responder a la pregunta de cuándo lo harán, el portavoz dijo: "Cuando lo consideren necesario".El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó el 8 de febrero a Kiev, donde se reunirá con su homólogo ucraniano, Volodími Zelenski.Despliegue de las tropas rusas tras las maniobras en BielorrusiaPeskov añadió que las tropas rusas que participan en los ejercicios en Bielorrusia volverán a sus lugares de despliegue permanente una vez que terminen estas actividades."Se trata de ejercicios aliados y se supone que al final de estos simulacros, las tropas regresarán a sus lugares de despliegue permanente", dijo Peskov ante la prensa.Rusia y Bielorrusia planean realizar unos 20 ejercicios militares conjuntos durante el año en curso.Peskov hizo estas declaraciones después de que el periódico Financial Times informara que el presidente ruso, Vladímir Putin, al reunirse el 7 de febrero con Emmanuel Macron, le prometió no realizar nuevas maniobras militares cerca de Ucrania y retirar las tropas rusas de Bielorrusia tras finalizar las maniobras.En este contexto el portavoz señaló que Moscú y París no pudieron lograr ningún acuerdo, dado que "es imposible", y agregó que el periódico "publicó una información errónea".

