Javier Bardem expone a "minorías españolas" y el predominio de personajes latinos en el cine

2022-02-08T22:04+0000

2022-02-08T22:04+0000

2022-02-08T23:25+0000

"Si hablamos de minorías, hablemos de las minorías españolas, ¿cuántos personajes españoles hay en el cine internacional? Ninguno", sentenció Bardem durante una conferencia de prensa en donde habló sobre su nominación al Oscar por su actuación en Being the Ricardos. En su discurso, Javier Bardem habló también del hecho de haber interpretado a un cubano en la película mencionada, lo cual desató polémica y críticas, al no haber escogido a un actor de la isla para representar dicho personaje. Los dichos del actor levantaron revuelo en redes sociales en donde fue severamente criticado.

https://mundo.sputniknews.com/20220208/penelope-cruz-y-javier-bardem-nominados-a-mejor-actuacion-en-los-premios-oscar-1121332620.html

