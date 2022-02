https://mundo.sputniknews.com/20220208/como-bajar-los-niveles-de-azucar-en-sangre-en-30-minutos-1121303817.html

Cómo bajar los niveles de azúcar en sangre en 30 minutos

Se prevé que el aumento de la obesidad impulsará las tasas de diabetes en los próximos años. Pero afortunadamente, se ha demostrado que se puede evitar la... 08.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-08T01:05+0000

2022-02-08T01:05+0000

2022-02-08T06:39+0000

estilo de vida

diabetes

💗 salud

pepino

glucosa

Se ha comprobado que una planta reduce los niveles de azúcar en la sangre en el espacio de 30 minutos.Todos los alimentos recomendados para el control del azúcar en la sangre comparten el rasgo común de tener un índice glucémico (IG) bajo, como por ejemplo, el pepino, que tiene un IG de 15 y se ha relacionado con mejores niveles de azúcar en la sangre en estudios con animales y de laboratorio.WebMD afirma que:Los efectos reductores del pepino sobre el azúcar en la sangre se ilustraron en un estudio realizado por la Universidad de California.Los hallazgos, publicados en la revista médica Science, parecen sugerir que un compuesto clave en el pepino, llamado cucurbitacina, tiene una serie de efectos beneficiosos para la salud, que pueden servir en el tratamiento del cáncer y la diabetes.El estudio también mostró que el extracto podría tener un efecto positivo en los niveles de azúcar en la sangre. Los efectos del compuesto, que amarga la planta, se estudiaron en ratones inducidos con células cancerosas. Los resultados mostraron que los roedores tenían un 60% menos de probabilidades de desarrollar cáncer después de consumir altos niveles del jugo amargo y vieron reducciones significativas en los niveles de azúcar en la sangre.El sitio web de salud Diabetes comentó: “Aunque el compuesto se probó principalmente en ratones, la reducción de la glucosa en sangre fue considerable.Estudios previos han demostrado que los niveles bajos de azúcar en la sangre se pueden observar en tan solo 30 minutos, y las mayores reducciones se producen después de cuatro horas”.Los hallazgos son coherentes con la investigación publicada en el Journal of Plant Foods for Human Nutrition, que encontró que un extracto derivado de la cáscara de pepino revirtió la mayoría de los cambios asociados con la diabetes en ratones.Pero una investigación separada publicada en la revista iraní Iranian Journal of Basic Medical Science observó reducciones en los niveles de azúcar en la sangre después de nueve días de terapia.Los investigadores del estudio escribieron: “Nuestros hallazgos indicaron que los extractos de semillas [de pepino] no fueron efectivos para reducir los niveles de glucosa en sangre en ratas normales y diabéticas durante la fase inicial del tratamiento. Sin embargo, ambos […] extractos fueron efectivos para disminuir los niveles de glucosa en sangre y controlar la pérdida de peso corporal en ratas diabéticas en comparación con los controles después de nueve días de terapia continua”.Todos los estudios hasta la fecha se han realizado en roedores, lo que justifica una mayor investigación para dilucidar los efectos del pepino en los humanos, pero se ha demostrado que los compuestos investigados en todos los experimentos antes mencionados ayudan al cuerpo a procesar y eliminar los radicales libres.Se cree que este proceso es fundamental en la prevención de ciertas afecciones como el cáncer, las enfermedades cardíacas y la diabetes.

2022

