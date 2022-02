https://mundo.sputniknews.com/20220208/cancilleria-rusa-japon-aumenta-artificialmente-la-tension-en-torno-a-las-kuriles-1121313920.html

Cancillería rusa: Japón aumenta artificialmente la tensión en torno a las Kuriles

MOSCÚ (Sputnik) — Japón aumenta artificialmente la histeria en torno a la pertenencia de las islas Kuriles, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María... 08.02.2022, Sputnik Mundo

"Me parece que las autoridades japonesas invierten todo su tiempo, que podrían dedicar a establecer relaciones normales económicas, financieras y culturales con nuestro país, toda su energía y pasión en centrarse en este tema, hemos destacado en reiteradas ocasiones el carácter artificial de este problema y de su intensificación", dijo la diplomática al canal de YouTube Soloviov Live.Zajárova agregó que una parte de grupo dominante en la política nipona apoya estas acciones.La portavoz subrayó que para Washington es ventajoso "mantener el asunto a flote, porque no permite a Japón desarrollar una cooperación integral, mutuamente ventajosa y perspicaz con nuestro país".El 7 de febrero el embajador de EEUU en Japón, Rahm Emanuel, reiteró la unidad de la postura de Washington y Tokio respecto a la pertenencia territorial de las islas Kuriles del Sur.El 7 de febrero Japón celebra el día de los "territorios del norte", que son las islas Kunashir, Habomai, Iturup y Shikotan.Antes el 7 de febrero el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, declaró que tiene intención de continuar las negociaciones con Rusia para firmar un tratado de paz en base a los acuerdos anteriores.A su vez, el ministro portavoz, Hirokazu Matsuno, subrayó que Tokio negociará la reintegración de las cuatro islas a su territorio.Durante décadas, Tokio ha condicionado la firma del tratado de paz con Rusia, asunto pendiente desde 1945, a la recuperación de las islas.Japón se escuda en el Tratado Bilateral de Comercio y Fronteras que firmó con Rusia el 7 de febrero de 1855.Moscú, a su vez, subraya que esos territorios fueron traspasados a la Unión Soviética por acuerdos internacionales al término de la Segunda Guerra Mundial y que Rusia asumió la soberanía de dichos territorios como sucesora legal de la URSS.A finales de 2016, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el entonces primer ministro de Japón, Shinzo Abe, acordaron empezar las conversaciones sobre la actividad económica conjunta en las islas Kuriles del Sur, que Tokio reclama a Moscú después de terminada la Segunda Guerra Mundial.En noviembre de 2018, los líderes de Rusia y Japón acordaron en una cumbre en Singapur impulsar las negociaciones sobre el tratado de paz con base en la Declaración Conjunta de 1956, el único documento reconocido por ambas partes.En esta declaración firmada entre la URSS y Japón, Moscú aceptaba estudiar la posibilidad de entregar a Tokio dos de las cuatro islas, Habomai y Shikotan, tras la suscripción del tratado de paz, pero no se hacía mención de las otras dos islas, Kunashir e Iturup.

