https://mundo.sputniknews.com/20220208/a-que-se-debe-el-dolor-de-musculos-tras-contraer-la-gripe-o-el-coronavirus-1121370396.html

A qué se debe el dolor de músculos tras contraer la gripe o el coronavirus

A qué se debe el dolor de músculos tras contraer la gripe o el coronavirus

El virus de la gripe, como el del COVID-19, se introduce en nuestro cuerpo a través de las vías respiratorias y afectan a las mucosas de la nariz, la garganta... 08.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-08T22:27+0000

2022-02-08T22:27+0000

2022-02-08T22:27+0000

estilo de vida

dolor

gripe

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1117274509_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f43e5cd30844fc4f7b5d4adaafef9cc2.jpg

Entre estos síntomas los más comunes de la gripe podemos enumerar la fiebre, que da lugar a escalofríos y sudor frío, dolor de cabeza, tos persistente acompañada de dolor de garganta, nariz congestionada, debilidad y dolores musculares y de las articulaciones.En la mayoría de las infecciones víricas respiratorias, los síntomas se deben a la respuesta del sistema inmunitario para eliminarlo, no directamente a la acción del virus.Los síntomas representan la respuesta del cuerpo frente a la acción del sistema inmunitario. Por eso son comunes a un sinfín de enfermedades víricas y bacterianas.La respuesta inflamatoria es la que causa todos estos síntomas, como debilidad, dolor muscular y dolor articular. A la inflamación muscular acompañada de debilidad es conocida como miositis, y la mialgia es el nombre que recibe el dolor en músculos y articulaciones.La respuesta inmunitaria ante un patógeno hace que las diferentes células que intervienen liberen una serie de proteínas de pequeño tamaño conocidas como citoquinas, que regulan múltiples actividades de las células del sistema inmunitario y de otros órganos.Las citoquinas forman parte de todo un complejo sistema de señalización necesario para las células del sistema inmunitario con el fin de controlar la respuesta inmunitaria, pero también influye en otros tejidos y órganos.Muchas de estas citoquinas producen inflamación en el lugar de la infección y en otros órganos incluyendo músculos y articulaciones. De ahí el dolor muscular en gripes y en otras infecciones respiratorias, como el COVID-19.En respuesta a estas citoquinas, el músculo produce niveles elevados de prostaglandina E₂ (PGE₂), una molécula lipídica asociada con la inflamación y con el dolor.Por eso, contra el dolor y el debilitamiento muscular se recetan antiinflamatorios no esteroideos para inhibir la producción de PGE₂. Como el ibuprofeno o el paracetamol.El dolor muscular como el articular son efectos secundarios de la respuesta inflamatoria del sistema inmunitario en su intento de atajar la infección, y es la presencia de citoquinas inflamatorias la que provoca los síntomas más graves en el músculo y articulaciones. Síntomas que incluyen no solo el dolor sino también la pérdida de fibras musculares.Pero la inflamación es la primera estrategia que usa el sistema inmunitario cuando intenta atajar una infección vírica, respuesta es esencial para mantener la infección controlada, y también para reparar los daños producidos por virus y bacterias. El dolor y la debilidad musculares en una infección vírica pueden ser daños colaterales soportables, siempre y cuando no se conviertan en un síntoma crónico asociado con el desequilibrio del sistema inmunitario que provoca una inflamación crónica muscular sin origen claro.De ahí la importancia de controlar los niveles de estas citoquinas en el tratamiento de este tipo de enfermedades, explica Guillermo López Lluch, catedrático de Biología Celular e investigador asociado del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo en su artículo para The Convesation.

https://mundo.sputniknews.com/20220128/este-superalimento-triunfa-en-espana-y-te-ayudara-a-adelgazar-mientras-fortaleces-el-sistema-inmune-1120865291.html

https://mundo.sputniknews.com/20220201/descubren-una-molecula-del-sistema-inmunitario-que-bloquea-cualquier-variante-de-covid-1121003964.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dolor, gripe, covid-19