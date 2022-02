https://mundo.sputniknews.com/20220207/un-matematico-identifica-las-acciones-que-nunca-fallan-a-la-hora-de-invertir-1121263245.html

Un matemático identifica las acciones que nunca fallan a la hora de invertir

Un matemático identifica las acciones que nunca fallan a la hora de invertir

El matemático Roman Dushkin explicó a Sputnik cuáles son las acciones de las que inversores no profesionales deberían cuidarse y cuáles pueden utilizar para... 07.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-07T11:19+0000

2022-02-07T11:19+0000

2022-02-07T11:19+0000

economía

📈 mercados y finanzas

inversiones

inversión extranjera

acciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1117205260_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e4ed87b7ea2ceccd7fae3c4652f6b36.jpg

Los debates sobre el calentamiento global y los problemas medioambientales han atraído la atención de los inversores hacia los proyectos 'verdes'. Sin embargo, Roman Dushkin considera que es peligroso invertir en este tipo de activos si no se es un inversor profesional ya que la gente invierte en ellos bajo la influencia de las emociones y puede perder dinero."Personalmente, ahora mismo no invertiría en startups relacionadas con las tecnologías verdes. Estos proyectos existen y la gente los compra sin incluir el pensamiento crítico y la razón. Tales activos tienen un precio injustificadamente inflado en el mercado, luego se 'vierten' y el precio cae. La decisión de comprar no debe basarse en que la empresa sea verde, sino en sus fundamentos", explicó el matemático.En su opinión, las acciones en las que vale la pena invertir son aquellas que tienen fundamentos buenos y atienden las necesidades más importantes de la gente, como la alimentación y la salud.El matemático concluyó que a pesar de que las empresas alimentarias y farmacéuticas sean más estables que las empresas denominadas 'verdes', tomar una decisión correcta sigue siendo difícil para un inversor sin experiencia.

https://mundo.sputniknews.com/20211024/el-principio-de-inversion-con-el-que-warren-buffett-da-prosperidad-a-su-dinero-1117457227.html

https://mundo.sputniknews.com/20211206/los-principales-temas-del-mercado-bursatil-que-hay-que-tomar-en-cuenta-para-2022-1119027935.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📈 mercados y finanzas, inversiones, inversión extranjera, acciones