¿Se ha encontrado el secreto de la eterna juventud?

Los científicos están explorando cada gen humano para descubrir cómo mejorarlos, con el objetivo de evitar el proceso de envejecimiento y mantenernos más... 07.02.2022, Sputnik Mundo

Desde glándulas de mono y testículos de cabra a leche fermentada de burra, todos han sido investigados a lo largo de los siglos por aquellos que buscan el escurridizo elixir de la eterna juventud.Olvídese de los sueros faciales que le harán parecer tener 24 años a los 94. El antienvejecimiento ahora tiene un propósito serio. Algunas de las mejores mentes científicas del mundo se dedican a explorar cada gen y célula de nuestro cuerpo para descubrir cómo evitar el proceso de envejecimiento y mantenernos más saludables por más tiempo.Financiada por multimillonarios como el director de Amazon, Jeff Bezos, la llamada 'ciencia del rejuvenecimiento' es ahora un gran negocio, que se desarrolla en el corazón de Silicon Valley.Ya no se trata de la búsqueda de la inmortalidad sino de extender la esperanza de vida saludable o 'duración de vida' o 'vida útil'Las nuevas ideas contra el envejecimiento van desde tratamientos farmacológicos hasta procedimientos que podrían calificarse de 'vampíricos' como inyecciones con la sangre de una persona joven. Varios estudios en ratones mostraron un aumento de proteínas responsables de reparar el tejido dañado en ratones más viejos inyectados, así como una mejor función cerebral, muscular y hepática.Un método que se está explorando es dar a las personas sanas medicamentos que tratan enfermedades como el cáncer y la diabetes años antes de que se desarrollen.En 2014, investigadores de EEUU hicieron un descubrimiento notable sobre un antibiótico que generalmente se administra a pacientes trasplantados.Se hicieron experimentos con perros a los que se les dio un fármaco, llamado rapamicina, y se observó que puede aumentar la esperanza de vida general hasta en un 38% y dar como resultado más energía más adelante en la vida de la criatura.Investigadores de la Universidad de Stanford encontraron que las personas mayores que recibieron rapamicina durante seis semanas tuvieron una respuesta inusualmente fuerte a la vacuna contra la gripe y desarrollaron menos infecciones, en comparación con un grupo que no recibió el medicamento. Actualmente hay más de 2000 ensayos que analizan el efecto antienvejecimiento de la rapamicina en todo el mundo, 1000 de ellos en EEUU.Otro fármaco que se está investigando es el tratamiento de la diabetes metformina, que se ha utilizado desde la década de 1950 para reducir los niveles de azúcar en la sangre. Pero los estudios encontraron que las personas que lo toman viven más que las que toman diferentes medicamentos para la diabetes, y marginalmente más que las personas que no tienen diabetes.Entonces, ¿cómo funcionan estos medicamentos? Los científicos creen que el efecto en el cuerpo es similar al de las dietas de ayuno, conocidas desde hace mucho tiempo por sus beneficios antienvejecimiento. Se ha demostrado en estudios que la restricción calórica tiene un efecto rejuvenecedor en las células dañadas.La falta de nutrientes hace que el cuerpo descomponga sus propias células para obtener energía, y las primeras en acostumbrarse son aquellas que están dañadas o funcionan mal. Los estudios han demostrado que la cantidad de células muertas que tiene una persona está directamente relacionada con el riesgo de padecer afecciones relacionadas con la edad, como demencia, cáncer y diabetes, entre otros problemas relacionados con la edad.El ayuno también hace que el cuerpo comience a usar las reservas de grasa como combustible, lo que estimula la liberación de una sustancia química que, según se ha demostrado en algunos estudios, promueve nuevas conexiones en el cerebro, lo que estimula la cognición.Medicamentos como la rapamicina y la metformina engañan al cuerpo para que piense que los nutrientes son escasos, lo que desencadena el mismo efecto.Las empresas de Silicon Valley que invierten en la investigación de estos medicamentos han ideado un nuevo término para ellos: senolíticos. Y algunos están siendo modificados para revertir específicamente los efectos del envejecimiento.Una nueva empresa con sede en California, Unity Biotechnology, está desarrollando medicamentos que se dice que purgan el cuerpo de células envejecidas y moribundas.Dio a conocer los primeros hallazgos de su primer estudio en humanos, analizando si un senolítico recientemente desarrollado podría mejorar la pérdida de visión relacionada con la edad, e informó una mejora en la visión y una reducción del daño a la retina, el tejido en la parte posterior del ojo que envía imágenes al cerebro.Otros científicos respaldados por Silicon Valley creen que el secreto para hacer retroceder el reloj está en nuestros genes.En 2006, el científico japonés Shinya Yamanaka descubrió los pequeños ajustes en nuestro ADN que podrían transformar las células en versiones más jóvenes de sí mismas.

