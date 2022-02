https://mundo.sputniknews.com/20220207/punetazos-y-lanzamiento-de-vasos-un-exjugador-de-la-nba-es-detenido-por-varios-altercados-en-madrid-1121260752.html

Puñetazos y lanzamiento de vasos: un exjugador de la NBA es detenido por varios altercados en Madrid

Ty Lawson agredió a un trabajador de Iberia en el aeropuerto y al cliente de un restaurante, al que tuvieron que dar puntos de sutura. El baloncestista tuvo... 07.02.2022, Sputnik Mundo

españa

nba

madrid

⚽ deportes

santo domingo

iberia

altercado

pelea

baloncesto

aeropuerto

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1121260939_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_b85cffd018a49ae3fce582f7e429395c.jpg

El jugador de baloncesto Ty Lawson es conocido por su trayectoria deportiva, pero también por sus polémicas. El antiguo baloncestista de la NBA y actual integrante del Kolossos Rodou BC de la liga griega fue despedido de algunos equipos en su carrera por conducir ebrio o publicar comentarios sexistas. "Las mujeres chinas tienen pastelitos en la parte baja, podría cambiar mi postura pronto", escribió, seguido de una fotografía con una stripper entre sus piernas, cuando formaba parte del Fujian Sturgeons chino. Una publicación que le valió la expulsión de por vida de la liga del gigante asiático. Una larga lista de altercados protagonizados por el estadounidense que tiene Madrid como último escenario.Lawson aterrizó en la capital española el sábado 5 de febrero para hacer una escala en su viaje desde Viena con destino a Santo Domingo. El deportista se encontraba en la Terminal 4 del Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Según varios testigos, el estadounidense se acercó a la puerta de embarque sin mascarilla. Entonces, agentes de seguridad y trabajadores de Iberia le instaron a que se la pusiera. Lawson reaccionó de forma violenta y propinó un puñetazo a un empleado de la aerolínea. Motivo por el que fue detenido por la Guardia Civil y llevado a las dependencias policiales de la terminal.Iberia decidió no dejarle embarcar. Así, el baloncestista tuvo que comprar otro billete. Los agentes le acompañaron a los mostradores del aeropuerto para que gestionara otro vuelo. Sin embargo, su movida visita a Madrid no quedó ahí.La siguiente bronca ocurrió en un restaurante italiano de la avenida de Nazaret, en el distrito de Retiro. A las 14:45 del mismo sábado, según indican fuentes policiales a Efe, Lawson insultó, echó agua y arrojó un vaso a un cliente de dicho establecimiento. La víctima tuvo que recibir puntos de sutura a causa de las lesiones provocadas por el impacto del objeto.Tras reconocer el herido a su agresor, la Policía Nacional lo puso en búsqueda y captura. No obstante, no tardará en volver a comisaría, ya que la Policía Local arrestó a Lawson por ser responsable de otro altercado en la calle de Ibiza. Al final, la Policía Nacional se hizo cargo del jugador de baloncesto. Un episodio más en la turbulenta biografía de la estrella del baloncesto.

madrid

santo domingo

nba, madrid, ⚽ deportes, santo domingo, iberia, altercado, pelea, baloncesto, aeropuerto, aeropuerto adolfo suárez madrid-barajas