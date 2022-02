https://mundo.sputniknews.com/20220207/esto-es-lo-que-le-ocurre-a-tu-organismo-si-consumes-mas-de-2-manzanas-al-dia-1121263493.html

Esto es lo que le ocurre a tu organismo si consumes más de 2 manzanas al día

Esto es lo que le ocurre a tu organismo si consumes más de 2 manzanas al día

Las manzanas contienen numerosas vitaminas y sustancias útiles capaces de reducir el riesgo de contraer cáncer y otras enfermedades, pero su consumo exagerado... 07.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-07T11:44+0000

2022-02-07T11:44+0000

2022-02-07T11:44+0000

estilo de vida

🥚 alimentación

💗 salud

fruta

manzanas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108411/09/1084110934_0:6:1920:1086_1920x0_80_0_0_759ac18e35535f41befe845af58ba0ce.jpg

Las manzanas son ricas en vitaminas A, C, B1, B2, PP y E, magnesio, fósforo, yodo, hierro, selenio, potasio, calcio y zinc. No es un secreto que, gracias a sus propiedades, esta fruta es capaz de reducir la probabilidad de contraer cáncer, mejorar la memoria, reforzar el sistema inmunitario, mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos y mantener la salud del sistema nervioso.Es probable que muchos hayan masticado en alguna ocasión por error una de las semillas de la manzana, pero Tsapkina explicó que no hay motivo de alarma, ya que el organismo humano puede soportar pequeñas cantidades de cianuro. No obstante, lo mejor es no arriesgarse porque superar la dosis puede ser peligroso.La nutricionista recomendó no comer más de dos manzanas medianas al día y que preferentemente estas sean verdes."Para las personas con reacciones alérgicas y las que vigilan su peso, las manzanas verdes son más adecuadas", concluyó Tsapkina.

https://mundo.sputniknews.com/20220205/que-frutas-pueden-comer-los-diabeticos-1121240243.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🥚 alimentación, 💗 salud, fruta, manzanas