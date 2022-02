https://mundo.sputniknews.com/20220207/donetsk-informa-de-la-llegada-de-mercenarios-polacos-a-donbas-1121260375.html

Donetsk informa de la llegada de mercenarios polacos a Donbás

DONETSK, UCRANIA (Sputnik) — Los mandos de las milicias de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD) informaron sobre la llegada de mercenarios... 07.02.2022, Sputnik Mundo

Cerca de la localidad Popasnaya se notó la presencia de dos grupos de hombres uniformados, de hasta 20 personas cada uno, agregó"Se logró averiguar que ellos hablaban en polaco y llegaron para actuar en la zona de responsabilidad de la 24ª brigada mecanizada: llevar a cabo junto con las unidades ucranianas misiones especiales de operaciones terroristas apuntadas a poner fuera de servicio sistemas de la infraestructura social de importancia vital e intimidar a la población local", concretó el portavoz.Según sus datos, los polacos llegaron encubiertos como instructores militares.Al territorio de Donbás que Kiev no controla también están llegando nacionalistas de Pravi Sektor (organización proscrita en Rusia) para formar grupos de asalto.Según los datos de las milicias, dichas brigadas están ocupando posiciones en los accesos norte y oeste de Donetsk."Los mandos ucranianos, además de fortalecer su contingente, situado en la cercanía de la capital de la República Popular de Donetsk, forman destacamentos de asalto integrados por nacionalistas ideológicamente motivados, preparándoles a librar combates dentro de la ciudad y cumplir misiones provocando muertes entre la población civil", señaló el portavoz.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación militar contra las milicias en el este de su territorio donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero de ese mismo año.Los Acuerdos suscritos en Minsk en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 han sentado las bases para una solución política del conflicto, pero no han derivado en una paz sostenible y hasta ahora se producen enfrentamientos esporádicos.Moscú declaró en varias ocasiones que Kiev incumple los Acuerdos de Minsk y da largas a las negociaciones sobre la eliminación del conflicto.La Cancillería rusa constató que Kiev envió a Donbás la mitad de los efectivos de las FFAA ucranianas y expresó preocupación con motivo del traslado del material militar de la OTAN hacia las fronteras rusas y el aumento del número de instructores militares occidentales en Donbás.Los países occidentales siguen prestando el apoyo militar a Ucrania, en particular, suministrándole armas que se usan en Donbás. "Cuando Polonia asumía la presidencia en Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa [OSCE], su primer ministro, Mateusz Morawiecki, dijo que Varsovia haría lo máximo para mantener la paz y la seguridad en Europa, pero pasado un mes Morawiecki anunció que Polonia enviaría a Ucrania armas y drones", recordó el portavoz, agregando que los usan tanto los militares ucranianos como las organizaciones nacionalistas.También dijo que las declaraciones que hace la parte polaca, lejos de contribuir a la paz y la seguridad, incitan a escalar la situación y empujan a Kiev a desatar un genocidio contra la población de Donbás."Sostenemos que el proceder de Varsovia es incompatible tanto con su presidencia en la OSCE como con su condición de miembro en esta organización", resumió.

