Diplomático ruso: Occidente debe cesar la injustificada histeria antirrusa

MOSCÚ (Sputnik) — Los países de Occidente deben poner fin a la histeria antirrusa y no provocar que la situación se agrave, declaró en entrevista a Sputnik el... 07.02.2022

El diplomático también recordó que el tema de prestar la OTAN y EEUU a Rusia las garantías de seguridad "debido a la masa crítica de problemas acumulados en las relaciones de Rusia y Occidente, adquirió un carácter tan urgente" que otros asuntos de la agenda quedaron en segundo plano.Ermakov recordó los requisitos clave de Moscú en cuanto a las garantías de seguridad, que incluyen la no ampliación de la OTAN y la necesidad de recuperar la configuración de sus fuerzas y recursos a la situación de 1997.Сontrol de armas y garantías de seguridadAdemás, Ermakov añadió que el futuro del diálogo ruso-estadounidense acerca de estabilidad estratégica dependerá de las negociaciones sobre las garantías de seguridad que exige Moscú.Para el diplomático, es necesario "procurar de Washington que debata el conjunto de iniciativas rusas, sin separar a su antojo del paquete propuesto determinados temas u opciones"."El futuro diálogo sobre la estabilidad estratégica con EEUU dependerá en gran medida de cómo se resuelvan los asuntos que atañen a las garantías de seguridad. Por el momento no hemos logrado entendimiento con respecto al calendario de nuevas reuniones en el marco del diálogo estratégico", constató Ermakov.Sobre la eventual extensión de los mecanismos de control a los sistemas no previstos en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III), el diplomático admitió que expertos rusos aceptarían considerarlo, pero subrayó que sería "única y exclusivamente sobre el principio de reciprocidad".Los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Joe Biden, acordaron relanzar el diálogo sobre la estabilidad estratégica durante la cumbre de Ginebra, en junio de 2021.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para Estados Unidos y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el Este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.El pasado 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a las iniciativas de Rusia.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró el 1 de febrero que Washington y el bloque bélico habían ignorado las preocupaciones fundamentales de seguridad de Moscú.Según los papeles filtrados por el diario español El País, EEUU y la OTAN rechazaron firmar un acuerdo sobre seguridad en Europa con Rusia, así como cerrar la puerta a una futura incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica.Según el periódico, los dos actores ofrecieron a Moscú "negociar acuerdos de desarme y medidas de confianza en diferentes foros", entre ellos la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el Diálogo sobre Estabilidad Estratégica EEUU-Rusia y el Consejo OTAN-Rusia.

