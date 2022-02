https://mundo.sputniknews.com/20220207/cuanto-ganaran-los-atletas-rusos-por-las-medallas-en-los-juegos-olimpicos-de-2022-1121258132.html

¿Cuánto ganarán los atletas rusos por las medallas en los Juegos Olímpicos de 2022?

¿Cuánto ganarán los atletas rusos por las medallas en los Juegos Olímpicos de 2022?

El viernes 4 de febrero se llevó a cabo en Pekín la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2022. Los atletas rusos realmente competirán por premios... 07.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-07T04:40+0000

2022-02-07T04:40+0000

2022-02-07T07:20+0000

los juegos olímpicos de invierno 2022

⚽ deportes

medalla

dinero

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1121095914_0:62:3425:1988_1920x0_80_0_0_fdce2773243c9688a5977ea2c975e977.jpg

La medalla olímpica en Rusia no es solo honor y respeto, sino también importantes beneficios materiales. Veamos qué obtienen nuestros atletas olímpicos que logran subir al podio en el inicio principal del cuatrienio, además de las asignaciones y salarios diarios en los centros de formación deportiva federales y regionales, que se acumulan para todos los miembros de los equipos nacionales mensualmente, independientemente de los resultados deportivos.Millones por medallasMuchos atletas reciben dinero a través de contratos con empresas patrocinadoras, pero solo podemos hablar con precisión sobre el premio en metálico pagado por las federaciones nacionales. En septiembre de 2021, el ministro de Deportes de Rusia, Oleg Matitsin, anunció el monto del premio en metálico que recibirán los ganadores y premiados rusos de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín.Cada medalla se paga por separado, por lo que cuantas más medallas se lleve un atleta de los Juegos, más ganará. Y estos bonos no están gravados. Por lo tanto, la mayor cantidad de dinero en premios en los Juegos Olímpicos de 2022, quizás, pueda ser recaudada por el líder del equipo nacional de esquí de Rusia, Alexandr Bolshunov, quien puede competir por medallas en al menos cinco disciplinas.Autos carosDesde 2006, todos nuestros medallistas olímpicos han recibido prestigiosos automóviles extranjeros a expensas del Fondo de Apoyo a los Atletas Olímpicos Rusos no estatal. Este fondo fue creado y financiado por empresarios rusos. Los campeones de los Juegos Olímpicos de 2020 recibieron automóviles BMW alemanes. Para el oro, modelos X5 por valor de unos seis millones de rublos, para la plata, X3, para el bronce, también X3, pero de más bajo nivel.Sin embargo, después de los Juegos Olímpicos de Verano en Tokio, se hicieron dos excepciones a esta regla. La medallista de plata de los Juegos Olímpicos de 2020 en gimnasia rítmica, Dina Averina, recibió un BMW X5, que se otorga a los medallistas de oro rusos. Además, el automóvil BMW X3 fue otorgado a su hermana Arina Averina, quien se convirtió en solo la cuarta en Tokio. El costo de los automóviles para los ganadores en los concesionarios de automóviles es de 3 a 4 millones de rublos.De acuerdo con los resultados de la Olimpiada, los ganadores de los Juegos también reciben órdenes y medallas estatales como la de Alexandr Nevski, la del Honor y Amistad, así como las medallas "Por mérito a la patria" de primer y segundo grado. Estos premios no implican pagos en efectivo. Además, todos los ganadores reciben el título de maestro honorario de Deportes del Ministerio de Deportes.Becas presidencialesAdemás, los campeones olímpicos reciben una beca presidencial vitalicia (ahora son 52.000 rublos, pero a veces esta cantidad aumenta a nivel regional). Hasta la primavera de 2021, el monto de esta beca fue de 30.000 rublos. Teóricamente, se puede perder. Esto sucederá si posteriormente se descubre que el atleta se está dopando y se le quitan los premios que se convirtieron en el motivo de la emisión de esta asignación. También existen importantes bonos regionales por medallas ganadas en los Juegos Olímpicos."El dinero no te ayuda a ganar"Si comparamos el dinero del premio básico (estatal) con lo que se paga en otros países, entonces nuestros atletas olímpicos están lejos de los primeros lugares. Ahora, el oro de los Juegos Olímpicos le da al atleta nacional alrededor de 52.500 dólares, mientras que la victoria bajo la bandera de Singapur le dará al atleta olímpico de este país hasta 740.000 dólares. Sin embargo, en Pekín, el Comité Olímpico de Singapur definitivamente no se arruinará, porque en toda la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, los representantes de este país no ganaron una sola medalla.En Tokio, en términos de premios en metálico por una medalla, países como Kazajistán, Malasia, Italia, Filipinas, Hungría y Ucrania también resultaron ser más altos que Rusia. Si nos centramos en Estados Unidos, sus atletas reciben mucho menos que los rusos por el éxito olímpico. Un total de 37.500 por la victoria, 22.500 por la plata y 15.500 por el bronce. Y en los Juegos Olímpicos de Brasil: 2016, los pagos en sí casi se duplicaron y, además, eliminaron la necesidad de pagar un impuesto del 39 por ciento sobre el dinero ganado fuera del país.Es curioso que uno de los principales competidores de Rusia en el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno, Noruega, no pague medallas a sus ganadores. Se puede decir que los premios allí son realmente invaluables, ya que no existe una conexión directa entre ganar una medalla de una u otra denominación y la cantidad de dinero que recibe un atleta.Gran Bretaña practica un enfoque similar, que no paga medallas olímpicas a sus atletas, pero anualmente asigna cantidades significativas para el desarrollo del deporte en el país.

https://mundo.sputniknews.com/20211027/una-atleta-polaca-subasta-su-medalla-olimpica-para-que-un-nino-sea-operado-en-espana-1117561830.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

⚽ deportes, medalla, dinero, rusia