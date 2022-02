https://mundo.sputniknews.com/20220207/altos-funcionarios-activistas-y-gente-cercana-a-netanyahu-espiados-por-la-policia-israeli-1121261493.html

Altos funcionarios, activistas y gente cercana a Netanyahu, espiados por la Policía israelí

Altos funcionarios, activistas y gente cercana a Netanyahu, espiados por la Policía israelí

TEL AVIV (Sputnik) — La segunda parte de un informe del medio económico Calcalist señaló que el 'software' espía Pegasus del grupo NSO fue usado por parte de... 07.02.2022, Sputnik Mundo

De acuerdo con el informe, la Policía usó el software para piratear los teléfonos de los entonces directores generales de los ministerios de Finanzas, Justicia, Comunicación y Transporte; destacados empresarios como Rami Levy; Ilan Yeshua, exdirector ejecutivo de la plataforma informativa Walla y actualmente uno de los principales testigos en el juicio contra Netanyahu; la alcaldesa de Netanya, Miriam Feirberg; Avner Netanyahu, hijo del ex primer ministro; líderes de protestas etíope-israelíes contra la Policía y muchos otros.El informe no especificó cuándo tuvo lugar el presunto hackeo, pero afirmó que la Policía usó Pegasus para piratear los teléfonos de docenas de personas que no eran sospechosas de delitos sin supervisión judicial.El portavoz de la policía de Israel, Eli Levy, dijo a la emisora de radio pública Kan que la Policía "no estaba respondiendo a ningún informe, pero que ha estado abierta "a una investigación completamente transparente".Levy afirmó que hasta el momento no se ha encontrado "ningún defecto en el trabajo de la Policía. Todo se hizo legalmente con una orden firmada de la corte".Pegasus se considera una de las herramientas de vigilancia cibernética más poderosas disponibles en el mercado, ya que brinda a los operadores la capacidad de tomar el control total del teléfono de un objetivo, descargar todos los datos del dispositivo y activar su cámara o micrófono sin que el usuario lo sepa. Calcalist publicó un explosivo informe hace dos semanas y esta segunda parte desgrana más datos y más nombres de los presuntos espiados.

