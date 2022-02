https://mundo.sputniknews.com/20220204/sin-bitcoin-en-bolivia-los-verdaderos-motivos-del-gobierno-para-prohibir-las-criptomonedas-1121158884.html

Sin bitcóin en Bolivia: los verdaderos motivos del Gobierno para prohibir las criptomonedas

Sin bitcóin en Bolivia: los verdaderos motivos del Gobierno para prohibir las criptomonedas

El Banco Central de Bolivia (BCB) prohibió las criptodivisas como medio de transacción dentro del Estado Plurinacional. ¿En qué se sostiene esta determinación... 04.02.2022, Sputnik Mundo

Desde su llegada al poder, el Gobierno nacional tuvo en claro que no permitiría la intromisión de criptomonedas en el país. Por ello instruyó al Banco Central de Bolivia (BCB) a emitir una Resolución de Directorio para prohibirlas, "al no constituirse en monedas de curso legal".Gabriel Espinoza, exmiembro del directorio del BCB, explicó a Sputnik que las criptomonedas "son activos digitales vinculados a un sistema de blockchain, de cifrado criptográfico, que permite garantizar la titularidad y asegurar la integridad de transacciones".Y agregó: "Uno puede rastrear hacia atrás cómo ha sido manejado este activo, cómo se ha originado, quiénes han hecho transacciones con él y, a partir de ahí, puedes determinar la propiedad y también cuál ha sido el estado y las transacciones que se han llevado adelante con este activo digital".El economista comentó que los Gobiernos y bancos centrales del mundo tienen un problema para lidiar con los criptoactivos, pues "no están originados en una entidad financiera reconocida por algún Gobierno. Por lo general, están generados a partir de transacciones entre privados. Por tanto, es muy difícil monitorearlos y establecer una valoración que vaya más allá de la propia confianza que tiene el mercado sobre estos activos", dijo Espinoza.Otro problema con las criptomonedas reside en la poca información que circula acerca de ellas: "Falta una comprensión profunda en los inversionistas de estos activos, que no son todavía moneda en el sentido amplio. En una gran mayoría de casos, son utilizados como mecanismos de inversión de refugio de valor, más que de transacción, que es la característica principal de una moneda", consideró.La falta de información "hace que mucha gente se meta a este mundo, o sea capturada por algunos intermediarios que al final terminan estafándolos".Otro factor que genera desconfianza en estas divisas reside en la volatilidad que han demostrado en el mercado: "Una de las principales condiciones que tenían los criptoactivos, principalmente bitcóin, la moneda más emblemática, era que se iba a emitir una cantidad fija de monedas".Para evitar riesgos y fraudesA comienzos de 2022, el BCB emitió un comunicado para recordar que "en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley 1670 y a objeto de evitar riesgos y fraudes a la población en general, resolvió a través de Resolución de Directorio N° 144/2020 de 15 de diciembre de 2020, prohibir el uso de criptoactivos (monedas digitales o virtuales), al no constituirse en monedas de curso legal". Por este motivo, el banco central recomendó "evitar su uso, comercialización y negociación, ya que estas se emiten de manera anónima y ante casos de fraude, estafas o pérdidas a sus tenedores, no existen garantías que resguarden la inversión".El economista Omar Velasco explicó a Sputnik los motivos del Gobierno de Arce para tomar esta decisión: "Por el lado normativo, está la parte orgánica del Banco Central, que en la ley 1670 establece entre sus atribuciones que el BCB es la única entidad que puede emitir monedas y billetes en el país. Ninguna otra entidad pública o privada podría duplicar estas funciones".Los límites de la prohibiciónAunque las instituciones financieras del país tienen prohibido utilizar criptomonedas, los individuos pueden usarlas en sus transacciones bajo su propio riesgo: "La regulación de la prohibición de criptomonedas no alcanza al público, sino al sistema financiero, que es el alcance que tiene el Banco Central en cuanto organismo de regulación".Entonces, "eventualmente un individuo podría realizar operaciones de bitcoins por medios de pago informales y no autorizados por el Estado. O incluso por medios autorizados, obviamente asumiendo el banco el riesgo de ser detectado por las entidades de regulación", como la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), que sancionaría al banco pero no al individuo.En este sentido, "se habla mucho de las prácticas ilegales que podrían estar detrás de estos instrumentos, como lavado de dinero, o financiamiento al terrorisimo", alertó el economista.Sin embargo, Velasco notó que el uso de criptomonedas en Bolivia va en aumento. "Pero, francamente, no es uno de los países con gran cantidad de criptomonedas. Probablemente en otros países, con otras características, tal vez haya agarrado mayor utilidad esta alternativa de inversión".Pero "en Bolivia no hay compra-venta de bienes y servicios utilizando bitcóin. Por tanto, no cumple esta función de medio de pago, porque los comercios están prohibidos de utilizar esta moneda", remarcó Velasco.Que las criptomonedas no tengan tanta entrada en Bolivia, "está relacionado a la estabilidad de precios. El país ha mantenido los niveles de inflación más bajos en la región. Al no tener problemas de estabilidad de precios, de descontrol de la cantidad de dinero, significa que hay confianza en el uso de la moneda boliviana como moneda para cumplir estas funciones", sostuvo Velasco.

