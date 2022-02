https://mundo.sputniknews.com/20220204/no-mas-bulldogs-britanicos-noruega-prohibe-esta-raza-por-crueldad-animal-1121160660.html

No más bulldogs británicos: Noruega prohíbe esta raza por crueldad animal

Si te gustan los bulldogs británicos y vives en Noruega, mejor empieza por despedirte de esta raza de perro. Un tribunal de este país escandinavo dictaminó que... 04.02.2022, Sputnik Mundo

Con esta prohibición, este tribunal busca proteger a este grupo de animales, ya que la cría selectiva ha llevado a que en Noruega no haya perros de esta raza "saludables". En un fallo histórico, el Tribunal de Distrito de Oslo decidió que la cría de estas razas contravenía la Ley de Bienestar Animal del país.De acuerdo con Ashild Roaldset, el veterinario que dirige Animal Protection Norway, el grupo de derechos de los animales que llevó el caso a los tribunales, "esta es ante todo una victoria para nuestros perros".Los bulldogs británicos sufren de múltiples problemas de salud, debido a sus cráneos cortos y anchos y sus hocicos cortos, lo que los hacen propensos al síndrome de obstrucción de las vías respiratorias braquicefálicas y a una variedad de otros problemas de salud.Mientras, el cavalier king charles spaniel sufre defectos cardíacos, dolores de cabeza y problemas en los ojos y las articulaciones.Sin embargo, en la sentencia se hace la salvedad que la prohibición de criar perros no se extenderá a los criadores que buscan acabar con los problemas de salud de los animales."La sentencia no implica la prohibición de la cría sería de bulldog o cavalier, ya que el cruce serio y con base científica podría ser una buena alternativa", dictaminó el tribunal.Por su parte, Animal Protection Norway ha pedido que se establezcan bases de datos que contengan información detallada sobre el temperamento, las características y los datos de salud de los perros."Sin la trazabilidad y el uso de bases de datos, es imposible que la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Noruega lleve a cabo una supervisión eficaz de la cría de perros", señaló Roaldset.La popularidad de perros como el bulldog inglés ha crecido en los últimos años. Lo que es más, las cifras astronómicas calculadas por The Kennel Club muestran un aumento del 2.747% en los últimos 17 años. Mientras, no siempre los propietarios se dan cuenta de que sus mascotas sufren de algún padecimiento.La sentencia se dio luego de que Animal Protection Norway inició procedimientos legales contra varios clubes y criadores de estas razas por violar la Ley de Bienestar Animal.

