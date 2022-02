https://mundo.sputniknews.com/20220204/es-bueno-acompanar-la-comida-con-una-taza-de-cafe--1121167127.html

¿Es bueno acompañar la comida con una taza de café?

Hoy en día pocos pueden imaginarse su mañana sin tomar una o quizás dos tazas de café. Pero ¿es bueno tomar esta bebida con comida? Una dietista responde.

Se puede tomar café a la hora de comer, sobre todo, si esta bebida se prepara en base de alimentos naturales y no contiene suplementos, señala la nutricionista rusa Antonina Savoliuk.Las sustancias biológicamente activas —los antioxidantes y las catequinas— que contiene el café, se vinculan con facilidad con las proteínas y el calcio, revela la especialista.Mientras, el tanino que contiene el café tiene un efecto adicional, ya que al agregarse a las proteínas esta sustancia puede ser difícil de digerir.¿A qué hora es mejor tomarlo?La dietista recomienda tomar café a la hora de desayunar o entre meriendas, acompañando su comida con un vaso de agua. El café deshidrata mucho y "oxida" un poco el equilibrio ácido-base. También tiene un efecto diurético, elimina el agua del torrente sanguíneo, señala.Contraindicaciones"Una excepción es la presencia de contraindicaciones médicas", asegura la nutricionista. Por ejemplo, no deberías tomarlo en caso de tener riesgo de desarrollar osteoporosis, padecer hipertensión o tener bacterias de tipo cocos en el cuerpo."Si un médico te prohíbe tomar café, entonces, claro, en este caso, deberías prestarle atención al especialista", afirma Savoliuk.No se recomienda beber un café fuerte para aquellas personas que sufren gastritis o úlcera, explica la nutricionista.Los que no tienen contraindicaciones pueden consumirlo sin problema y pueden acompañarlo con dulces bajos en calorías como los frutos secos, un par de dátiles o un trozo de chocolate, aconseja la dietista.

