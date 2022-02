https://mundo.sputniknews.com/20220204/cocaina-envenenada-en-argentina-testimonios-detenidos-y-lo-que-no-se-dice-1121153123.html

Cocaína envenenada en Argentina: testimonios, detenidos y lo que no se dice

"Tenía los ojos como muy negros, adentro de los ojos negro, lo notamos muchos más raro que lo habitual, y ahí es que se decide traerlo y ahí es que lo empiezan a desintoxicar, había consumido eso que todavía no nos saben decir qué tenía", dice Blanca, madre de uno de los chicos internados por haber consumido cocaína envenenada en la provincia de Buenos Aires.Blanca está, como muchos familiares, en la puerta del Hospital Municipio de Hurlingham San Bernardino, uno de los sitios donde internaron a varios jóvenes que consumieron cocaína envenenada. En total son 23 fallecidos, de los cuales cinco murieron en este hospital por paro cardiorrespiratorio: tenían en su mayoría entre 30 y 40 años, de clases medias bajas, o muy bajas. Cerca de 80 siguen internados, otros salieron, como el hijo de Blanca.Blanca suena desgarrada. No es solamente la intoxicación de la que se salvó su hijo. Son los años, el pedido de dinero cada día del hijo, su vida arruinada: "No es que esto termina acá, son generaciones más generaciones de zombis, ya no pueden pensar, ya no razonan, esa es la realidad de lo que está pasando con la droga, no está solamente la vida de él en juego, uno no sabe lo que puede hacer la persona cuando no está en sus cabales".Son muchos familiares como ella ante ese y varios hospitales de diferentes puntos de la provincia, como los partidos de San Martín, Morón, Tres de Febrero, Moreno, o Ituzaingó, en el oeste.La noticia se conoció el miércoles 2 en la noche en los medios, y a través de una alerta difundida desde el Gobierno de la provincia se recomendó "no ingerir cocaína adquirida en las últimas 24 horas", comunicado emitido ante la magnitud de la crisis y la necesidad de prevenir a la población.Operativos y arrestos"En principio hemos controlado la situación, la verdad que podría haber sido una tragedia mucho mayor si no se hubiera avanzado en detectar otras dosis que eventualmente podrían haber generado otro efecto, durante toda la noche el ministro [de Seguridad de la provincia, Sergio] Berni estuvo trabajando con su equipo en allanamientos y se han decomisado una gran cantidad de dosis", declaró el jueves 3 cerca del mediodía Carlos Bianco, jefe de Asesores del gobernador, Axel Kicillof, de viaje en Rusia junto con el presidente Alberto Fernández."No podemos determinar todavía cuál es el componente con el cual se mezcló la cocaína, indirectamente sabemos que es un opioide, porque se le aplica el antídoto y reacciona favorablemente", señaló, por su parte, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia, quien también explicó que suelen venderse cerca de 200.000 dosis diarias en la provincia de Buenos Aires, lo que mueve una gran suma de dinero, ya que una dosis de medio gramo de cocaína se consigue en la calle a un precio que va de los 350 pesos a los 700 pesos —entre 3,5 y 7 dólares al cambio oficial—, de acuerdo a lo que fue informado por "una alta fuente policial" a Télam.En total fueron incautadas cerca de 15.000 dosis de drogas adulteradas, junto con varias armas y detenidos en los operativos del Ministerio de Seguridad. Uno de los arrestados fue Joaquín Aquino, alias el Paisa, quien estaba prófugo y es señalado como parte de la cabeza de la banda que proporcionó las dosis de cocaína envenenada.¿Qué sucedió con la droga? Por el momento se sabe que fue cortada con otra sustancia aún sin determinar, una práctica habitual para estirar la cantidad y sacar mayores beneficios. ¿Se trató de un error en la mezcla que llevó a los efectos mortales? ¿Se trata de una disputa entre narcos? Existen, por ahora, hipótesis, y la evidencia de un problema mayor en Argentina, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también en ciudades como Rosario."Esto que pasó ayer es parte de una violencia que vivimos todos los días en San Martín, que lamentablemente tenemos que vivir atravesados por la violencia del narcomenudeo, de los negocios ilegales en muchos de estos barrios populares", explica Leonardo Grosso, diputado nacional, quien vive en el partido de San Martín, al oeste de la capital argentina, y es parte del Movimiento Evita.La ausencia de justicia y los señalados de siempreGrosso, quien comienza expresando sus condolencias a las víctimas, afirma: "Quiero remarcar la complicidad de las Policías, en cada uno de los lugares donde esto sucede, y la inacción del Poder Judicial, para reclamar una respuesta institucional contundente que nos permita empezar a vivir mejor y dar con los verdaderos responsables, no vamos a encontrar a los responsables de lo que pasó en los barrios pobres que salen por la tele, o en los consumidores de todos los tipos que hay".Los responsables, "los vamos a encontrar en estructuras mucho más protegidas por el poder en general, ahí quién tiene la posibilidad de resolver eso, creo que la llave principal la tiene el Poder Judicial", dice.Se trata, según el diputado, de"investigar realmente, dejar de construir estadística del último eslabón de la cadena del narcotráfico, que es el narcomenudeo, que son quienes venden o quienes consumen, dedicarse a investigar las verdaderas tramas de las rutas por dónde llegan las drogas".Grosso cita el caso del narcotraficante más importante detenido en Argentina: el colombiano Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, arrestado en el 2012, extraditado luego a Estados Unidos, quien vivía en Nordelta, uno de los barrios más caros de la provincia de Buenos Aires.Grosso cree que una parte de la responsabilidad radica en los medios masivos de comunicación: "Se estigmatiza a los barrios populares y se hace hincapié en los consumidores, parece que el problema de la intoxicación o envenenamiento de la droga es de gente con problemas que va a consumir, y es un problema mucho más extendido".Esa misma estigmatización genera, a su vez "situaciones muy complejas, como algo que veíamos ayer en algunos barrios que eran pibes que se sentían mal y no querían ir al hospital porque tenían miedo que los lleven presos".Las organizaciones socialesLa situación de la droga "se ha agravado en los últimos años", explica Grosso. "No quiero ubicarlo en un gobierno, pero en la época de [María Eugenia] Vidal [exgobernadora de Buenos Aires, ahora opositora al Gobierno de Alberto Fernández] fue grave, pues por más que había un discurso de pelea contra eso, empecé a ver más soldaditos y estructuras en distintos barrios que antes, y desde ese momento hasta acá no ha parado de crecer".Los soldados, son como se nombra "al pobre o la pobre que trabaja para la estructura de venta de drogas, son generalmente pibes y pibas pobres, algunos tienen problemas de consumo, que reciben un dinero a cambio de cuidar una zona, avisar quién pasa".Es una realidad bien conocida por los diferentes movimientos sociales que se organizan en los barrios populares y enfrentan esta realidad a diario. "No nos vamos a dedicar a algo que tiene que hacer la Justicia, nos dedicamos a otra parte, que tiene que ir absolutamente separada del narcotráfico, que es el problema del consumo, los efectos que genera en la población, entonces lo que generamos son casas de acompañamiento, son espacios y dispositivos territoriales de acompañamiento y prevención".Este miércoles 2, cuando estalló la crisis, la tarea de la organización de Grosso fue "difundir por todos lados que había cocaína envenenada". El trabajo del Movimiento Evita se articula con el de numerosas organizaciones sociales, también con los curas en opción por los pobres o curas villeros, y con iniciativas del municipio: "Conformamos una red municipal que va trabajando el tema del consumo problemático y acompañando a nuestro pueblo en poder desarrollar alternativas a ese consumo".La crisis desatada por la cocaína envenenada es parte de un problema profundo y creciente en el país, que abarca desde las barriadas más humildes, a las estructuras del narcotráfico, sus redes invisibilizadas, y el lugar que ocupa Argentina en las rutas de la droga. Las muertes del miércoles y jueves provocaron una conmoción por su dimensión, evidenciando algo que suele

