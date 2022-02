'Trituradora de terroristas': conoce al fusil de asalto más potente del mundo, el ShAK-12 | Video

https://mundo.sputniknews.com/20220203/trituradora-de-terroristas-conoce-al-fusil-de-asalto-mas-potente-del-mundo-el-shak-12--video-1121096892.html

La corporación armamentística rusa Rosoboronexport ha revelado todos los detalles del que probablemente sea el fusil de asalto más potente del mundo, creado... 03.02.2022, Sputnik Mundo

Se trata del ShAK-12, un fusil de asalto de 12,7x55 mm, cuyas siglas en ruso significan Sistema de Fusil de Asalto. A diferencia de la mayoría de las armas rusas de esta clase, tiene un diseño bullpup, donde el cargador y los mecanismos se encuentran detrás del disparador.Esto le proporciona al fusil unas dimensiones reducidas: mide poco más de un metro de largo y pesa alrededor de cinco kilos. Viene con cargadores para 10 y 20 cartuchos. Visto su gran calibre, viene con un compensador de retroceso de cámara doble.Tal y como lo indica su nombre, se trata de un complejo de armas, pues en realidad se puede modificar acorde a la situación. Se puede emplear sin silenciador, con un silenciador táctico y un silenciador de tamaño completo. También cuenta con varios tipos de proyectiles que se eligen en función de la misión.Todos ellos son del mismo calibre, pero su diseño varía un poco. Así, el proyectil PD-12B tiene una bala penetradora que pesa 18 gramos y está pensado para abatir objetivos protegidos por un blindaje o un obstáculo. Su alcance efectivo es de 300 metros.Luego está el PD-12 con una bala de plomo de 33 gramos y una velocidad de vuelo subsónica. Tiene un alcance de 200 metros y está pensado para misiones especiales, pues gracias a su diseño subsónico produce menos ruido que un proyectil ordinario.También se puede emplear el PD-12A, con una bala de aluminio que tiene el efecto aturdidor más pronunciado. Además, no se rebota del objetivo, evitando así daños colaterales. Por último, hay un proyectil exótico, el PS-12: viene con dos balas de 17 gramos cada una. Tiene un alcance efectivo de tan solo 100 metros y está pensado para aumentar la densidad del fuego.En cuanto a la ergonomía, tiene un selector y seguro de fuego ambidiestro. El fusil también cuenta con rieles picatinny por todos los lados para ofrecer la mayor flexibilidad a la hora de montar accesorios en él.'Trituradora de terroristas'Según explicaron en Rosoboronexport, la idea de crear este fusil surgió tras la crisis de rehenes del teatro Dubrovka en Moscú. En aquel atentado, los terroristas estaban fuertemente drogados, y no parecían hacer caso a la munición ordinaria que los impactaba.Esta trágica experiencia mostró la necesidad de tener un arma con un gran poder de detención, capaz de machacar al enemigo, incluso si lleva un chaleco antibalas, se esconde detrás de un obstáculo o está drogado.Y no es para menos: en Rosoboronexport aseguran que dado el calibre y el diseño de la munición del ShAK-12, incluso si la bala no llega a penetrar el chaleco antibalas, el golpe es tan fuerte, que puede dejar inconsciente al enemigo.

