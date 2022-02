https://mundo.sputniknews.com/20220203/te-imaginas-vivir-en-un-mundo-virtual-el-metaverso-puede-hacerlo-realidad-1121142435.html

¿Te imaginas vivir en un mundo virtual? El metaverso puede hacerlo realidad

¿Te imaginas vivir en un mundo virtual? El metaverso puede hacerlo realidad

La plataforma, aún en desarrollo, nos propone una realidad paralela que podría marcar la estructura de la futura sociedad en la que podremos comprar, vender, trabajar y relacionarnos, entre otras cosas. Te explicamos en qué consiste y cómo funcionaría.

2022-02-03T22:10+0000

2022-02-03T22:10+0000

2022-02-03T22:10+0000

big bang

sociedad

alta tecnología

meta (compañía)

facebook (red social)

apple

google

realidad virtual

gafas de realidad virtual

internet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1121143800_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_1f49e3d6e03108f4934a83ec8ec0daa9.jpg

¿Te imaginas vivir en un mundo virtual? El metaverso puede hacerlo realidad La plataforma, aún en desarrollo, nos propone una realidad paralela que podría marcar la estructura de la futura sociedad en la que podremos comprar, vender, trabajar y relacionarnos, entre otras cosas. Te explicamos en qué consiste y cómo funcionaría.

Vivir en una realidad virtual paralela con tan solo ponernos unas gafas es algo que veíamos en películas o que podemos simular para disfrutar de un videojuego. Sin embargo, ahora comienza a verse como una opción de la vida en sociedad a futuro.El "metaverso", a pesar de ser aún un proyecto, no ha estado exento de polémica.Para entenderlo mejor, consultamos al periodista venezolano Arnaldo Espinoza, experto en tecnología y redes sociales. Él sostiene que el metaverso aún es un concepto y no existe por sí mismo, pero su puesta en marcha es cuestión de unos pocos años.La novela de ciencia ficción Ready Player One, del estadounidense Ernest Cline, fue un punto de inspiración para crear este proyecto.El libro se sitúa en el año 2044. El mundo está devastado entre el agotamiento de fuentes energéticas, la superpoblación y una intensa crisis económica. Un juego de realidad virtual "Oasis" se convierte en el escape para la población que dedica más tiempo en este mundo alternativo, que en la tierra.El personaje Wade Watts se ve inmerso en ese juego en busca de resolver un rompecabezas, que lo podría conducir a una gran fortuna. “La única forma de sobrevivir es ganar”, indica la reseña del libro. Para eso, el personaje debe resignar su existencia virtual y enfrentarse a la vida real."Estamos a tres o cuatro años de una primera intervención [con el metaverso]. Pero los frenos hoy son el acceso a internet para hacerlo masivo, y la polémica en torno a la seguridad de la información y la regulación vinculada a la protección de datos", agregó el entrevistado."Pero cómo vamos a implementar una ley universal de protección de datos, lo veo muy complicado. (...) Aún tenemos hoyos inmensos. Pero estamos muy lejos", indicó Espinoza.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, alta tecnología, meta (compañía), facebook (red social), apple, google, realidad virtual, gafas de realidad virtual, internet, аудио