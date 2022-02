https://mundo.sputniknews.com/20220203/rusia-ofrece-a-argentina-mas-posibilidades-que-eeuu-1121152474.html

Rusia ofrece a Argentina más posibilidades que EEUU

BUENOS AIRES (Sputnik) — La Federación Rusa, además de China, son los países que actualmente ofrecen más oportunidades a Argentina en varios campos

Argentina fue el primer país de América Latina en comenzar la vacunación contra el COVID-19 con el biológico Sputnik V en diciembre de 2020 y meses después comenzó a producir el inmunizante en un laboratorio local con la colaboración rusa.Según Gosman, EEUU se quedó atrás en sectores tecnológicos como la telefonía 5G y 6G, la tecnología ferroviaria y la lucha contra la enfermedad COVID-19 causada por el coronavirus, pero además compite con Argentina con sus productos agrícola-ganaderos, por lo que es mejor apuntar a Rusia."Hay posibilidades interesantes en el campo científico, el militar, la industria atómica, y espacial, en donde no existe la restricción de las partes de origen de EEUU, por ser además Rusia un país que puede proveer la financiación de los proyectos", explicó el analista argentino, que también impartió clases en la local Universidad de Belgrano.Según Gosman, quien se especializó en matemáticas aplicadas y también en informática, la tensión entre Occidente y Rusia respecto a Ucrania, por la acumulación de tropas en la frontera común, no incidirá en la relación de Moscú con Buenos Aires."En mi opinión, la crisis de Ucrania no es un factor importante en este acercamiento con Rusia, ya que, en la búsqueda de negocios, la relación fue en el pasado guiada por el pragmatismo de parte de ambos países. Por ejemplo, hay una parte importante de la energía eléctrica de Argentina (alrededor del 25%), que se genera con turbinas" de Rusia, opinó.El presidente argentino visitó Moscú el jueves para entrevistarse con Putin y tras el encuentro dijo que su país podría ser una puerta de entrada para Rusia en América Latina.Recientemente, el vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov, dijo que no se podía descartar el despliegue de fuerzas militares rusas en Cuba o Venezuela, declaraciones que generaron polémica con algunos gobiernos.Sin embargo, una presencia rusa en la región podría contrarrestar la influencia de EEUU, dijo Gosman, miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Argentino (PCA), a esta agencia."El papel de Rusia en la región lo veo como un contrapeso a la influencia norteamericana (estadounidense), especialmente en el plano militar, pero no solo, impidiendo que EEUU pueda desarrollar invasiones y bloqueos, como la que realizó en el pasado en Latinoamérica", explicó.Añadió que Moscú podría aspirar a una mayor presencia en la zona "ya que la influencia norteamericana va disminuyendo, como lo muestran las últimas elecciones en varios países donde se han impuesto las fuerzas que pugnan por una política más independiente, si sabe adaptarse a ese desarrollo".

