Reto conseguido: un español logra batir un nuevo récord mundial tras nadar 36 horas seguidas | Vídeo

"La piscina estaba a unos 20 grados, cometimos el error, vaciamos el agua, la pusimos a calentar, normalmente tarda 24h (en calentarse), pero en invierno tarda 48h, así que cuando me metí estaba fría como... Dije, hostia, 36 horas aquí, no sé si voy a aguantar. De hecho, la anécdota es que todo el equipo estuvo encontrando calentadores de agua caliente por todo Clicars, con barreños para echar y mientras iba nadando me tiraban ese agua caliente, tardaron 14 horas en subir la temperatura", explica el empresario en un vídeo.