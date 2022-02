https://mundo.sputniknews.com/20220203/lineth-saborio-la-apuesta-socialdemocrata-a-la-presidencia-de-costa-rica-1121142952.html

Lineth Saborío, la apuesta socialdemócrata a la presidencia de Costa Rica

SAN SALVADOR (Sputnik) — La abogada Lineth Saborío ya fue vicepresidenta de Costa Rica durante la administración de Abel Pacheco (2002-2006), y su nombre...

De imponerse en los comicios del próximo 6 de febrero, Saborío se uniría a su compatriota Laura Chinchilla (2010-2014), la nicaragüense Violeta Barrios (1990-1997), la panameña Mireya Moscoso (1999-2004) y la recién investida presidenta de Honduras, Xiomara Castro.Por lo pronto, la candidata del Partido Unidad Social (PUSC, socialdemócrata) tiene posibilidades de disputar una eventual segunda vuelta, el 3 de abril, ante el expresidente José María Figueres (1994-1998) o el pastor evangélico Fabricio Alvarado, quien perdió el balotaje de 2018 ante el actual mandatario, Carlos Alvarado.Las encuestas de intención de voto la muestran como una seria contendiente en este proceso, marcado por la indecisión y la amenaza del abstencionismo, en tanto otros sondeos la dan como la candidata que menos rechazo genera de cara a una segunda ronda.Para ello, la abogada de 61 años trajo un discurso de unidad, igualdad de género, reactivación económica y combate a la corrupción, más el aval de su trabajo en la administración Pacheco, que incluyó períodos como ministra interina de la Presidencia, de Planificación y de Justicia.Antes de llegar a la vicepresidencia, Saborío dirigió el Organismo de Investigación Judicial de 1997 a 2001, y su formación en Derecho, Sociología Penal y Criminología sugieren que posee las herramientas técnicas para abordar los problemas de seguridad ciudadana y corrupción.El ser humano al centroNacida el 4 de noviembre de 1960, María Lineth de la Trinidad Saborío Chaverri pasó en menos de un año de ser jefa de despacho de una diputada del PUSC, a oficializar su candidatura para las primarias de junio pasado, y derrotar a los legisladores Pedro Muñoz y Erwen Masís.Desde entonces, la candidata socialdemócrata ha repetido como un mantra electoral su promesa de "volver a poner al ser humano en el centro" de las agendas públicas, aunque sus posiciones sobre derechos de género a veces son encontradas.Por ejemplo, se comprometió a tener paridad de género en su eventual gabinete, así como reducir la brecha salarial y acciones para el empleo de las mujeres, pero rechazó de plano la posibilidad de legalizar el aborto en casos de violación.En su plataforma de gobierno, Saborío prometió un crecimiento económico anual del 5%, y un equilibrio fiscal que sea fruto de restringir el gasto estatal, y no de elevar los impuestos o endeudarse con empréstitos.Trapos suciosEn el último año de su vicepresidencia, Saborío fue cuestionada por el nombramiento de su esposo, Roger Carvajal, como gerente de la compañía Radiofónica Costarricense S.A. (RACSA), sin que se procediera legalmente contra la funcionaria, ni fuera acusada de nepotismo.A su vez, recién esta semana la aspirante fue denunciada ante la Fiscalía contra la corrupción y la delincuencia organizada por el supuesto delito de peculado y enriquecimiento ilícito.Según la denuncia, Saborío recibió cinco salarios como funcionaria de la Asamblea Legislativa cuando ya era candidata del PUSC, según documentos del Ministerio de Hacienda, con la supuesta complicidad de su antigua jefa, la diputada Shirley Díaz."Yo no acepto este tipo de campaña sucia (…) No me ando escondiendo de mis compatriotas y no permito que mi nombre esté entre dicho por actos irregulares", replicó la candidata en redes sociales.Retos inmediatosPor lo pronto, en sus posibles primeros 100 días de gobierno Saborío quiere hacer un diagnóstico de la situación socio-económica de Costa Rica, con lo que le heredó la administración de Carlos Alvarado y las actuales circunstancias.Su plan incluye una revisión de la eficiencia y eficacia de los impuestos, y el fortalecimiento del régimen de zonas francas y su expansión fuera del área metropolitana.También quiere promover el acceso a educación de alta calidad para que la ciudadanía tenga más oportunidades de empleo y que el país mejore sus índices de competitividad del talento humano, para atraer inversiones y fortalecer la economía.Saborío quiere garantizar la convivencia pacífica mediante una política de seguridad nacional con visión de largo plazo, que responda con efectividad al crimen organizado, incluyendo amenazas internas y externas, modernice e incremente la fuerza policial.Esas son las metas de Saborío. Que las alcance, es otra historia…

