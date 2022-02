https://mundo.sputniknews.com/20220203/las-obras-vuelven-a-la-puerta-del-sol-asi-quedara-el-corazon-de-madrid-1121104077.html

Las obras vuelven a la Puerta del Sol: así quedará el corazón de Madrid

Las obras vuelven a la Puerta del Sol: así quedará el corazón de Madrid

La Puerta del Sol se someterá a una reforma más. El objetivo del Ayuntamiento de Madrid es que sea más accesible para los peatones. Entre las reformas más... 03.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-03T13:31+0000

2022-02-03T13:31+0000

2022-02-03T13:31+0000

españa

madrid

puerta del sol

reforma

obras

ayuntamiento de madrid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/14/1092484277_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_ee3d8591ad2136b797c1eaac8bb4ea8e.jpg

Madrid continúa con su afán reformador. Tras las obras de Gran Vía y Plaza de España, el Ayuntamiento ya se centra en un nuevo espacio histórico de la capital. Se trata de la Puerta del Sol, emplazamiento que se focalizará en el peatón y que perderá una de los elementos más conocidos por los madrileños.Del callejero urbano se despide la famosa 'ballena' que servía de acceso al Metro y el Cercanías. La estructura será demolida tras casi 15 años de reinado en la céntrica plaza. Supondrá el adiós a una instalación que servía como punto de encuentro de la ciudadanía, pero que nunca llegó a ser especialmente querida por los habitantes de la urbe.En su lugar, se configurará una entrada completamente transparente. Se levantará un edificio oval compuesto por cristaleras que permitirán observar la plaza de principio a fin. Su figura sin ángulos se integrará con el resto de edificios que dominan la Puerta del Sol. En su interior, una gran lámpara suspendida de forma angular será el principal punto de iluminación. Para llegar al sistema ferroviario, los pasajeros contarán con dos puertas.Adif ha dado el visto bueno al proyecto, que tan solo reformará este acceso únicamente. Sin embargo, hay quien no da luz verde a la estructura de cristal que sustituirá a la clásica 'ballena'. En Change.es se ha iniciado una campaña para recolectar firmas a favor de la vuelta del templete diseñado por Antonio Palacios en 1919. Suya es la construcción que recibe a los pasajeros en la estación de Gran Vía, recuperada con los trabajos en la estación de metro.El adiós a la 'ballena' será el cambio más visual en la céntrica plaza, pero no el único. El proyecto del Ayuntamiento busca facilitar el tránsito peatonal. Es decir, se reordenará la entrada de vehículos con cambios en las calles aledañas para evitar atascos en la Puerta del Sol. Además, no se descarta que se realicen modificaciones en cuanto a la distribución de los distintos elementos presentes en el espacio. Fuentes y estatuas como la de Carlos III o el Oso y el Madroño habitan en el lugar.Desde el Ayuntamiento destacan que se trata de "un proyecto emblemático tanto para Madrid como para España". La intención del Gobierno municipal es que durante el mes de febrero se superen todos los trámites y que el equipo liderado por José Luis Martínez-Almeida reciba la aprobación definitiva.El inicio de las obras sería inminente. Se espera que para el primer trimestre de 2022 arranquen las tareas de demolición de la 'ballena'. La fecha de su final está en el aire y dependerá del avance de la operación. Eso sí, no se descarta que en 2023 puedan estar acabadas. En dicho año el PP se jugará la alcaldía en unas nuevas elecciones municipales.El plan de Almeida engrosa la larga lista de reformas que acumula la plaza del Kilómetro 0. Y es que la mayoría de regidores de la capital española han dejado su huella en la Puerta del Sol. Por ejemplo, Manuela Carmena peatonalizó la calle de Carretas en 2018. Alberto Ruiz-Gallardón hizo lo mismo con las calles Arenal y Montera y trajo la famosa 'ballena' en 2009. Enrique Tierno Galván eliminó el tráfico rodado de la mitad norte del espacio y desvió la circulación de vehículos al eje este-oeste en 1986. Ana Botella intentó realizar una reforma total del lugar en 2014, por lo que celebró un concurso. Sin embargo, el proyecto se quedó sin ejecutar por el cambio de Gobierno municipal. Precisamente, el plan vencedor, gestado por los arquitectos José Ignacio Linazasoro y Ricardo Sánchez, es base de la propuesta de Almeida. Él también quiere firmar en el corazón de Madrid.

madrid

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

madrid, puerta del sol, reforma, obras, ayuntamiento de madrid