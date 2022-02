https://mundo.sputniknews.com/20220203/la-pelicula-colombiana-recreara-el-triunfo-de-boxeador-kid-pambele-en-su-pueblo-1121137779.html

La película colombiana recreará el triunfo de boxeador 'Kid Pambelé' en su pueblo

La película colombiana recreará el triunfo de boxeador 'Kid Pambelé' en su pueblo

BOGOTÁ (Sputnik) — Cincuenta años después de la victoria de Antonio Cervantes ('Kid Pambelé'), primer boxeador en obtener un título mundial para Colombia, una... 03.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-03T18:56+0000

2022-02-03T18:56+0000

2022-02-03T18:56+0000

américa latina

🎭 arte y cultura

colombia

💬 opinión y análisis

cine

películas

boxeo

⚽ deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1121138549_0:0:2523:1420_1920x0_80_0_0_9e6fbe2165e2bbfc302fa820ce77c65f.jpg

Era 28 de octubre de 1972 cuando Pambelé venció al panameño Alfonso Peppermint Frazer en la pelea por la categoría welter junior. Ese hecho no solo lo convirtió en campeón del título, sino en leyenda en Colombia.Sobre todo en Palenque, un pueblo del Caribe que en ese entonces estaba sumido en el olvido, y que, gracias a Pambelé volvió a sonar, pese a estar incluso fuera de los mapas oficiales.Gaviria agrega que "hay muchísimas poblaciones en la costa Caribe y en toda Colombia que, si no es por una tragedia, los conocemos a través de los deportistas que salen de ahí".Aún hoy, el entonces boxeador es recordado en Palenque con cariño, pues una estatua en su honor acompaña una calle de este polvoriento pueblo del departamento de Bolívar (norte).La idea para volver a ese momento fue del guionista Manuel Jaimes Triviño. "Él nos compartió el guión en 2010 y quedamos completamente enamorados del proyecto", confiesa Gaviria."Tenía esa magia caribeña y esa narrativa de contar la realidad de nuestra historia, pero de una manera positiva", añadió.Con el guion y el equipo de producción, Cumbia Films aplicó para obtener fondos del Gobierno colombiano y así financiar el 13% de la película. El restante, lo recauda de iniciativas de crowdfunding y patrocinios locales.Bien comúnEl argumento de La Suprema gira en torno al esfuerzo de todo el pueblo por conseguir electricidad, y un televisor para poder apoyar a Pambelé en la distancia.Es decir, no se trata del deportista como tal, sino de contar la cotidianidad de un pueblo que, además, lleva una historia de resistencia: fue creado por africanos esclavizados en la Colonia, que escaparon de Cartagena de Indias para poder vivir en libertad.Así, la grabación, que iniciará en marzo y será ambientada en el municipio de María La Baja, Bolívar, es también una excusa para dar a conocer tradiciones ancestrales y "ese sentido de pertenencia en comunidad y la lucha por el bien común y no individual", insiste Gaviria.No se trata de la primera producción audiovisual que habla de Kid Pambelé. De hecho, en 2017 se estrenó en Colombia una serie con su apodo, basada en el libro del cronista Alberto Salcedo Ramos sobre el pugilista, llamado El oro y la oscuridad. La vida gloriosa y trágica de "Kid Pambelé.Sin embargo, la productora resalta que se habla del deportista como excusa para mostrar la cotidianidad de Palenque en aquella época.El boxeador abrió el camino para que otros grandes como Óscar Figueroa (oro en los Olímpicos de Río 2016), María Isabel Urrutia (oro en Sydney 2000) o Yuberjen Martínez (plata en Río 2016) triunfaran también a nombre del boxeo colombiano.

https://mundo.sputniknews.com/20170316/rocky-valdez-campeon-muerte-boxeo-1067655796.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Paula Carrillo

Paula Carrillo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Paula Carrillo

🎭 arte y cultura, colombia, 💬 opinión y análisis, cine, películas, boxeo, ⚽ deportes