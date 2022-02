La Comisión Europea aprueba ampliar el certificado COVID hasta finales de junio de 2023

https://mundo.sputniknews.com/20220203/la-comision-europea-aprueba-ampliar-el-certificado-covid-hasta-finales-de-junio-de-2023-1121121436.html

BRUSELAS (Sputnik) — La Comisión Europea aprobó la propuesta de prórroga del certificado electrónico de coronavirus, que ahora será válido hasta julio de 2023... 03.02.2022, Sputnik Mundo

Subrayó que el certificado muestra la última dosis de la vacuna recibida por el titular, y que, si esta vacuna se encuentra entre las aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), el certificado de coronavirus debe ser reconocido.Así mismo, comentó que el reconocimiento de las vacunas que no están aprobadas por el regulador europeo es competencia de cada país miembro, pero incluso en este caso el certificado COVID con una vacuna que no cuenta con el visto bueno de la EMA no será válido.El 1 de febrero la Comisión anuncio que el período de validez de los certificados de vacunación contra el coronavirus para viajar por el bloque comunitario estaría limitado por nueve meses a partir del 1 de febrero de este año.La Unión Europea cuenta desde julio pasado con un sistema de certificados electrónicos del coronavirus, el cual se introdujo inicialmente por un periodo de un año.Este certificado se expide a los vacunados contra el COVID-19, a quienes presenten una PCR negativa o a quienes se hayan recuperado de la enfermedad.

