"Cárcel para Piñera", una de las 78 propuestas que discutirá la constituyente chilena

Las IPN, mecanismo de participación ciudadana, consistía en que personas naturales u organizaciones sociales pudiesen presentar propuestas de normas constitucionales para que fueran deliberadas por el órgano constituyente. El requisito para su deliberación era reunir 15.000 patrocinios.Las 78 Iniciativas Populares de Norma lograron reunir los patrocinios y pasarán directamente a ser debatidas en las comisiones temáticas del órgano constituyente. Todas cumplieron, además, con el requisito que exigía que estos apoyos se realizaran desde, al menos, cuatro regiones distintas del país."Estamos felices, contentos porque los números así lo demuestran. No teníamos punto de comparación en materia constitucional más que lo iniciado por Michelle Bachelet en su segundo periodo (2014-2018)", señaló a Sputnik Paulina Valenzuela, coordinadora de la Comisión de Participación Popular e integrante de Independientes por una Nueva Constitución.Fueron 980.332 personas que respaldaron alguna de las 2.456 iniciativas disponibles en la plataforma de participación popular, mientras que fueron 2.809.751 las firmas registradas a las distintas propuestas en poco más de dos meses. Es importante señalar que cada persona podía patrocinar hasta siete diferentes propuestas. Sin embargo, la mayoría, 483.167, firmó solo por una.El convencional del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, comentó a Sputnik que "tengo la impresión de que los pueblos de Chile se apropiaron de la Convención, sintieron que había un real protagonismo que los pueblos podían tener, no se sintieron marginados de lo que se está al interior del órgano constituyente y eso me tiene profundamente contento"."Cárcel para Piñera"La iniciativa llamada "Cárcel para Piñera", una de las 78 IPN que serán discutidas al interior de la Convención, logró reunir en menos de una semana 20.444 apoyos de la ciudadanía.La propuesta contextualiza los hechos ocurridos a partir de octubre de 2019 y "los ataques generalizados contra nuestro pueblo que se manifestaba por parte de Carabineros de Chile". Además, alude al poco avance de las investigaciones por las violaciones a los derechos humanos en donde se contabilizan más de 8.000 víctimas de violencia estatal, más de 500 casos de trauma ocular y más de 50 muertes a causa de la violencia estatal.La iniciativa destaca que "el único responsable es Sebastián Piñera Echenique, quien hasta el momento ha actuado en plena impunidad, a esto también se suman dentro de su periodo el escándalo derivado de los Pandora Papers y las revelaciones sobre el proyecto minero Dominga".La propuesta de articulado busca garantía de justicia y no repetición, de que nunca más un presidente abuse de su poder y le declare la guerra a su propio pueblo.Paulina Valenzuela explica a Sputnik que esta iniciativa llamó la atención por su nombre. Sin embargo, ellos como Comisión de Participación Popular y Secretaría Técnica analizaron la propuesta de articulado y pasó todos los criterios establecidos para ser presentada y publicada.Finalmente, Hugo Gutiérrez señaló que "me parece estupendo que haya una norma que se llame así, que sea una iniciativa popular constituyente, que haya reunido las firmas y que lo que va a permitir es que se discutan todas las garantías para que no se vuelvan a repetir todos los crímenes que se cometieron posterior al estallido social producto de que Piñera convocó a las fuerzas armadas para reprimir al pueblo".¿Cómo incidirán las IPN en la Convención Constitucional?Las 78 Iniciativas Populares de Norma que lograron reunir los patrocinios serán discutidas directamente por los convencionales, en las distintas comisiones temáticas, al igual que las normas que ellas y ellos presentaron.Al mismo tiempo, todas las propuestas publicadas, sin importar la cantidad de firmas que hayan conseguido, serán sistematizadas para informar sobre las prioridades ciudadanas, tanto al interior de la Convención, como a los poderes Legislativo y Ejecutivo.A su vez, la incidencia de las IPN al interior del órgano se traducirá en que algunas normas que hayan sido aprobadas en general por las distintas comisiones deberán ser discutidas nuevamente, como en el caso de la Comisión de Sistema Político, que aprobó un congreso unicameral, pero hay una iniciativa que busca mantener la bicameralidad en el sistema legislativo.Paulina Valenzuela comenta, respecto a las IPN que van en contra de lo deliberado por alguna comisión, que "esta es una oportunidad que se le da a la comisión con un mandato de la ciudadanía al ingresar y aprobar una propuesta que la comisión había establecido para que se replantee a lo que aprobó en general, que analicen nuevamente qué sería más favorable, si el bicameralismo o unicameralismo. Están obligados a discutirlo nuevamente, sesionarlo y tomar una decisión".De las IPN con 15.000 firmas, hay tres mayorías temáticas: 46 irán a la Comisión de Derechos fundamentales, 15 a la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, y cinco a Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía.

