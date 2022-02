"¿Ya entendieron, pen**jos?": Así responde Salinas Pliego ante críticas por evasión fiscal

https://mundo.sputniknews.com/20220202/ya-entendieron-penjos-asi-responde-salinas-pliego-ante-criticas-por-evasion-fiscal-1121065682.html

El magnate mexicano y dueño de TV Azteca se defendió de los señalamientos sobre evasión de impuestos en un video en el que llama "pendejos" a sus críticos. 02.02.2022, Sputnik Mundo

Ricardo Salinas Pliego es tendencia una vez más en redes sociales. Ahora fue su sobrino, el influencer Memo Salinas, quien le prestó un espacio al empresario para que se defendiera de los ataques que ha recibido en los últimos días luego de que el Gobierno mexicano le advirtiera que no tiene forma de esquivar al fisco. En el video, el multimillonario mexicano también es defendido por su sobrino, quien aseguró que "aquí lo que sobran son huevos y billetes".Estas respuestas suceden una semana después de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que Ricardo Salinas Pliego no tiene manera de apelar ante instancias internacionales el pago de impuestos que le ha ordenado el Gobierno de López Obrador.Desde hace 15 años, Grupo Elektra adeuda al fisco mexicano 2.636 millones de pesos (131,8 millones de dólares). Sin embargo, el magnate se niega a pagar dicha cantidad, alegando que es una decisión injusta de las autoridades.Ante estos señalamientos, Salinas Pliego respondió que él, como persona física, no le debe nada a las autoridades mexicanas. También acusó que el Gobierno de México "no tiene llenadera" al cobrar impuestos y aseguró que le parece un abuso la forma en el que el SAT cobra impuestos. "Yo pago y pago demasiado. Me parece un abuso la tasa del 35%. Imagínate, tú trabajas 10 horas al día y 3,5 horas son para el Gobierno", dijo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha desechado el amparo promovido por Grupo Elektra para eludir el pago de impuestos, por lo cual Salinas Pliego amenazó con acudir a organismos internacionales para apelar el fallo.El SAT, en cambio, sostiene que no existe forma alguna de que Grupo Elektra evite pagar su deuda fiscal.

