Un experto sostiene que Kiev podría haber filtrado la respuesta de EEUU sobre seguridad a los medios

MOSCÚ (Sputnik) — La fuga de la respuesta de EEUU y la OTAN a las propuestas de Rusia sobre las garantías de seguridad a los medios podría haber sido provocada... 02.02.2022, Sputnik Mundo

No obstante, destacó que todavía no está claro si el documento, publicado por el diario El País, es autentico o si es solo una carta enviada a Kiev para que se familiarice.Este 2 de febrero, el diario El País afirmó que Estados Unidos y la OTAN descartaron un acuerdo sobre seguridad en Europa con Rusia, así como cerrar la puerta a una futura incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica.Según el periódico, ofrecieron a Moscú "negociar acuerdos de desarme y medidas de confianza en diferentes foros", entre ellos la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Diálogo sobre Estabilidad Estratégica EEUU-Rusia y el Consejo OTAN-Rusia.Una fuente diplomática confirmó a Sputnik la autenticidad de la respuesta de EEUU y la Alianza Atlántica a las iniciativas rusas.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.El 1 de febrero, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que Washington y el bloque bélico dejaron sin atender las preocupaciones fundamentales de seguridad de Moscú.

