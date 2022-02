Sánchez utiliza las elecciones de Portugal para advertir a los socios contra el bloqueo

https://mundo.sputniknews.com/20220202/sanchez-utiliza-las-elecciones-de-portugal-para-advertir-a-los-socios-contra-el-bloqueo-1121046049.html

BARCELONA (Sputnik) — El presidente español, Pedro Sánchez, puso como ejemplo los resultados de las elecciones de Portugal para advertir a los socios de su... 02.02.2022, Sputnik Mundo

En declaraciones desde Dubái, donde visitó el pabellón de España en la EXPO 2020, Sánchez avisó que los partidos que "no han contribuido a la estabilidad y han bloqueado la aprobación de los presupuestos en Portugal han salido perjudicados".El Partido Socialista (PS) de António Costa alcanzó la mayoría absoluta y podrá prescindir de sus antiguos socios, el Partido Comunista y el Bloque de Izquierda, para gobernar en Portugal.El presidente español hizo referencia a este escenario para advertir de las consecuencias electorales del bloqueo político, ya que los aliados de Costa habían votado en contra de la tramitación de los Presupuestos de 2022.Actualmente en España, el Gobierno está tratando de convencer a los socios de investidura para que voten a favor de la reforma laboral.Sánchez se refirió a las formaciones políticas "no tanto a la izquierda, sino también a la derecha", como el conservador Partido Popular (PP), pero criticó de manera general a los partidos que se mantienen en un "no rotundo" .A su juicio, una lección extraída de los comicios lusos es que "los ciudadanos no quieren elecciones, sino partidos que arrimen el hombro tras el shock de la pandemia".Sánchez insistió en que "más allá de ideologías" los españoles buscan "estabilidad", que según aseguró está "garantizada" en España.El líder del Ejecutivo español celebró asimismo la victoria de Costa en Portugal, que calificó de "alegría" y "buena noticia para España", y destacó del mandatario luso su "perspectiva constructiva" y "afán de llegar a acuerdos" en el seno del Consejo Europeo.

2022

