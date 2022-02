https://mundo.sputniknews.com/20220202/salen-a-la-luz-los-documentos-que-marcaran-el-paso-de-occidente-respecto-a-ucrania-1121068077.html

Salen a la luz los documentos que marcarán el paso de Occidente respecto a Ucrania

Salen a la luz los documentos que marcarán el paso de Occidente respecto a Ucrania

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo este martes, en la rueda de prensa posterior a su encuentro con su par húngaro, Víktor... 02.02.2022

Un día después, el diario español El País publicó en exclusiva la respuesta de ambos actores occidentales en la que "rechazan firmar un tratado bilateral sobre seguridad en Europa con Rusia y también cerrar la puerta a una futura incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica", según se informa textualmente; es decir, efectivamente quedaron rechazadas dos de las principales peticiones del Kremlin.El País reveló el 2 de febrero los dos documentos íntegros con los que la OTAN y el Gobierno de Washington contestaron a las demandas planteadas por el Kremlin el pasado diciembre.A finales de 2021, la Cancillería rusa había instado a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, planteó a la Alianza Atlántica que volviese a las posiciones de 1997, se comprometiese a parar la expansión del bloque hacia el este y excluyera el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.Documentos confidencialesLos documentos publicados en España son Confidential/Rel Russia, una introducción, siete puntos y unas breves conclusiones, por parte de Washington; y NATO-Russia Restricted, 12 apartados con la posición de la OTAN.Fueron confirmados en varias fuentes antes de su difusión, según explicó uno de los autores de la información, el periodista español Hibai Arbide, a Sputnik; en consonancia con una fuente diplomática, que también corroboró su veracidad a esta agencia.Los textos plasman las posiciones mostradas por los líderes occidentales; fueron coordinados por la OTAN y EEUU, según informa El País; y como consecuencia son similares, excepto en un punto: desde Washington admiten que se puede debatir el concepto de "indivisibilidad de la seguridad", que la OSCE aprobó en su cumbre de Astaná (Kazajistán), en 2010.Este punto había sido incluido en el primer apartado de las demandas presentadas por Moscú en diciembre, sin embargo Washington puntualizó que están dispuestos a debatir las distintas interpretaciones de este concepto y que este no puede interpretarse aisladamente.Este punto es importante porque es precisamente esta "indivisibilidad de la seguridad", la que motiva que Rusia considere una posible entrada de Ucrania en la OTAN como un peligro para su seguridad.Más efectivosEl 2 de febrero además, el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, dijo en una comparecencia antes de que le preguntaran por el tema que la filtración de los documentos, que no hay diferencia entre las conversaciones privadas y las posturas públicas de Washington y que los textos mostraban que se le está ofreciendo a Rusia una vía para encontrar una salida a la situación planteada respecto a Ucrania, según manifestó.En la misma comparecencia, confirmaba la decisión del presidente estadounidense, Joe Biden, de trasladar 3.000 efectivos militares desde EEUU a Europa, exactamente a Polonia, el este de Alemania y Rumanía.La posición era adelantada en los documentos publicados, concretamente en el que corresponde a Washington se advierte de que "posteriores aumentos de la postura de fuerza rusa o una posterior agresión contra Ucrania" llevarían a Estados Unidos y a sus aliados a fortalecer su "postura defensiva", como está a punto de ocurrir.También los papeles de la OTAN hacen una advertencia en este sentido: "tomaremos todas las medidas necesarias para defender y proteger a nuestros aliados y no comprometeremos nuestra capacidad para hacerlo", escribieron.Además de las advertencias, ambos actores también hacen una serie de propuestas como reducir el número de efectivos a partir del cual hay que notificar los ejercicios militares y establecer un teléfono rojo de carácter civil como canal de contactos de emergencia, aparte de los canales militares.También se hace referencia a acercar posturas para evitar los ciberataques y en materia de actividades en el espacio.El 1 de febrero y veladamente, Vladímir Putin, confirmó la veracidad de estos documentos y el 2 de febrero, tanto sus autores, como fuentes diplomáticas, como finalmente el portavoz del Pentágono, con su reciente anuncio, ratificaron la autenticidad de unos textos que se perfilan como la hoja de ruta para adivinar los próximos pasos de Estados Unidos y la OTAN en esta crisis.

