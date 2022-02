https://mundo.sputniknews.com/20220202/que-hacer-con-la-cocaina-envenenada-argentina-no-se-pone-de-acuerdo-1121083295.html

¿Qué hacer con la cocaína envenenada? Argentina no se pone de acuerdo

¿Qué hacer con la cocaína envenenada? Argentina no se pone de acuerdo

El caso de la cocaína envenenada que ya dejó más de 16 muertos en la provincia de Buenos Aires llevó a su ministro de Seguridad a pedir "descartar la cocaína"... 02.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-02T21:19+0000

2022-02-02T21:19+0000

2022-02-02T21:38+0000

américa latina

argentina

seguridad

san martín

cocaína

drogas

narcotráfico

sociedad

policía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106512/69/1065126905_0:0:2576:1449_1920x0_80_0_0_b504656403bc878bd50215116e69ef21.png

Al menos 16 muertos y una veintena de intoxicados en recintos hospitalarios del conurbano bonaerense es el saldo que dejó una intoxicación masiva con cocaína adulterada.Las víctimas fatales se concentran en las localidades de Hurlingham, San Martín y Tres de Febrero, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, y habría más de 18 ingresados por la misma causa en distintos hospitales de la zona.Los investigadores de la Unidad Fiscal de Investigación del municipio de Hurlingham (oeste), creen que podría tratarse de cocaína adulterada con veneno para ratas y no se descarta la hipótesis de qué podría tratarse de una guerra narco."La información que tenemos es que son vendedores que están en pasillos y no es la mejor hora. Estamos trabajando para sacarla de circulación", dijo Berni al respecto de las sustancias de "altísima toxicidad" que se vende como cocaína en un asentamiento de la localidad de Tres de Febrero conocido como Puerta 8.Aviso de utilidad públicaEl ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, hizo un llamado público a que, "quienes compraron cocaína en las últimas 24 horas tienen que descartarla".La advertencia del ministro provincial desató distintos posicionamientos entre los que afirman que se trata de una declaración responsable y real, la advertencia y pedido de descarte de droga a quienes la hayan adquirido en las últimas 24 horas, con el fin de evitar más víctimas relacionadas a partidas adulteradas.Sin embargo, existen también los que criticaron tales dichos, aduciendo que no es rol del Estado, junto a cuestionamientos sobre por qué no se combate el narcotráfico de manera fehaciente.La Fiscalía General de San Martín, por ejemplo, se sumó al llamado del ministro Berni y publicó un comunicado en el que advierte sobre la alta toxicidad de la cocaína decomisada, junto con un llamado a la población a "adoptar comportamientos positivos con el fin de protegerse a sí mismos y cuidar de su salud", en una línea similar a lo planteado por el ministro.En un allanamiento en el asentamiento coloquialmente conocido como 'Puerta 8', del partido de 3 de Febrero (oeste), agentes de la Policía Bonaerense decomisaron un envoltorio con la droga letal, que será analizada en el Hospital Posadas, junto a un billete de 20 pesos, que también tenía restos de la cocaína y que estaba en poder de uno de los internados.

https://mundo.sputniknews.com/20220201/san-matias-la-ciudad-boliviana-dominada-por-los-mayores-grupos-narco-de-brasil-1121025541.html

argentina

san martín

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, seguridad, san martín, cocaína, drogas, narcotráfico, sociedad, policía