Putin y Xi Jinping emitirán una declaración conjunta sobre las relaciones internacionales

MOSCÚ (Sputnik) — El mandatario de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de la República Popular China (RPCh), Xi Jinping, durante la visita... 02.02.2022, Sputnik Mundo

"Las partes prepararon, con motivo de las negociaciones, una declaración conjunta sobre las relaciones internacionales que entran en una nueva época y sobre el desarrollo sostenido global. La declaración reflejará el enfoque común de Rusia y China de los más importantes problemas mundiales, incluidos los de seguridad", refirió a los periodistas el asesor del presidente ruso, Ushakov.El asesor comunicó que al cierre de las negociaciones se planea organizar una comida "a solas" de los jefes de Estado, señalando que ese formato les permitirá debatir con la máxima franqueza los más importantes asuntos y problemas internacionales y bilaterales.Por la tarde Putin participará en la ceremonia de inauguración de los 24 Juegos Olímpicos de Invierno, agregó.Ushakov declaró que China apoya la exigencia de Rusia sobre las garantías de seguridad.Las relaciones ruso-chinas no están expuestas a la influencia de terceros países, señaló el asesor."El fortalecimiento de las relaciones bilaterales responde a los intereses directos de nuestros Estados. Son unas relaciones que se basan en un fuerte consenso social respecto a las perspectivas, las proporciones y la profundidad de la cooperación. Nuestras relaciones no están expuestas a la influencia de terceros países, lo que es muy importante, y no apuntan contra nadie", afirmó.Ushakov subrayó que Rusia y la RPCh rechazan la política de sanciones y de injerencia en los asuntos internos de los Estados. Importante paquete de documentosUshakov declaró que durante la visita a China del presidente ruso, Vladímir Putin, se prevé firmar numerosos acuerdos bilaterales importantes, incluidos intergubernamentales y comerciales, comunicó el asesor del jefe de estado para los asuntos internacionales. La visita del líder ruso tendrá lugar el 4 de febrero."Se prevé aprobar una serie de documentos bilaterales considerables, incluidos intergubernamentales, interinstitucionales y comerciales", dijo a los periodistas.El asesor precisó que de momento los documentos están siendo acordados, y la lista final se dará a conocer al finalizar las negociaciones."Puedo decir que tenemos más de 15 tratados y acuerdos en la carpeta que se prepara para esta visita", agregó.Además, se preparan muchos documentos en materia de gas, comunicó Ushakov."No puedo decir cuáles de todos serán firmados, pero es evidente que la visita significará un paso más hacia la intensificación de la cooperación en el ámbito del gas", dijo a los periodistas.El presidente ruso será acompañado por el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, el vice primer ministro Dmitri Chernishenko, ministro de Energía Nikolái Shulguinov, jefe de Rosneft, Ígor Sechin, informó su asesor.

