México creará un 'Pemex' para explotar litio y evitar ser "territorio de conflicto entre potencias"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que creará una paraestatal para explotar el litio del país, parecida a Petróleos Mexicanos... 02.02.2022, Sputnik Mundo

Durante la conferencia matutina del 2 de febrero, el mandatario mexicano anunció la creación de una empresa para la explotación de este mineral, al responder una pregunta sobre una reciente concesión otorgada en Sonora.El mandatario mexicano no precisó cómo se conformará dicha compañía ni cuándo estaría en funciones.Durante su intervención, Andrés Manuel López Obrador afirmó que el litio es un mineral estratégico tan importante como el petróleo."Es un mineral estratégico, y es de la nación, no es como el oro, no es como la plata, no es como el cobre. Es otra cosa tiene que ver más con un recurso de la nación estratégico como el petróleo. Ahí la concesión para litio es especial", declaró.El presidente mexicano criticó a los organismos autónomos que otorgaron concesiones para la extracción de minerales, sin prever que el litio debe manejarse como un tema aparte para que otros gobiernos no lo exploten."Si amerita hasta una investigación a quienes dieron ese permiso, esa autorización. Por eso mi inconformidad de siempre de estos supuestos organismos autónomos porque fue andamiaje que crearon para nulificar al gobierno, para que si llegaba un gobierno nuevo, del pueblo, no pudiese tomar decisiones", aseguró.

