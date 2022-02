https://mundo.sputniknews.com/20220202/lugansk-denuncia-que-ucrania-planea-usar-la-aviacion-si-decide-lanzar-una-ofensiva-en-donbas-1121039489.html

Lugansk denuncia que Ucrania planea usar la aviación si decide lanzar una ofensiva en Donbás

LUGANSK, UCRANIA (Sputnik) — Los militares ucranianos planean usar la aviación en caso de que Kiev tome la decisión de lanzar una ofensiva en Donbás, declaró... 02.02.2022, Sputnik Mundo

Según el oficial, los militares de esa brigada ya están ensayando en el campo de pruebas de Novoaidar las maniobras de desembarco con el uso de helicópteros Mi-8.El oficial comunicó asimismo que militares ucranianos están entrenándose para actuar dentro de las ciudades."Se ensaya la coordinación entre las unidades de los batallones 2 y 3 de esa brigada en condiciones de una operación de asalto a ciudades", agregó.En julio de 2020 en Donbás entraron en vigor las medidas de garantía adicional del armisticio, las que suponen la plena prohibición de abrir el fuego, de desplegar armas en los centros poblados y librar allí operaciones de combate. Se estipula la responsabilidad disciplinaria por la violación del cese del fuego.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año. La operación ocasionó más de 13.000 víctimas mortales, según datos de la ONU.El problema de normalización de la situación en Donbás se debate, en particular, en las reuniones del Grupo de Contacto Trilateral que desde septiembre de 2014 aprobó tres documentos que reglamentan los pasos a dar para lograr la desescalada.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en su cese.Moscú declaró en numerosas ocasiones que Kiev incumple estos Acuerdos y da largas a las negociaciones sobre la solución del conflicto.La Cancillería rusa constata que Ucrania envió a Donbás la mitad de los efectivos de sus Fuerzas Armadas, así como expresa preocupación con motivo del traslado del material militar de la OTAN hacia la frontera rusa y el aumento del número de los instructores militares occidentales en Donbás.Los países occidentales siguen prestando el apoyo militar a Ucrania, suministrándole, en particular, armas que se usan en Donbás.

