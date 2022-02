https://mundo.sputniknews.com/20220202/la-policia-brasilena-ve-delito-en-filtracion-de-documentos-pero-no-acusa-a-bolsonaro-1121073881.html

La Policía brasileña ve delito en filtración de documentos pero no acusa a Bolsonaro

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Policía Federal de Brasil cree que hubo delitos en la filtración y divulgación de documentos secretos sobre una investigación del... 02.02.2022, Sputnik Mundo

En el informe final sobre la investigación, remitido este 2 de febrero al Tribunal Supremo Federal, la Policía no acusa al presidente bajo la justificación de que es aforado, según recogen medios como O Globo.En uno de sus videos en directo en las redes sociales, en agosto de 2021, Bolsonaro mencionó informaciones sobre un informe de la Policía respecto a un ataque hacker a las urnas electrónicas en las elecciones de 2018.El informe no apuntaba ningún riesgo a la seguridad de las urnas electrónicas y aún no estaba terminado, pero a Bolsonaro le sirvió como argumento en su tesis de que el actual sistema electoral no es seguro.La Policía asegura ahora que la divulgación de datos secretos tuvo repercusiones dañinas para la administración pública y que la corporación fue usada para dar pábulo a "informaciones sabidamente falsas".Además, añade que estos daños y pérdida de confianza en el sistema electoral se dieron "con la adhesión voluntaria y consciente del propio mandatario de la nación", en referencia a Bolsonaro.Según los investigadores, hay pruebas de que el diputado Filipe Barros obtuvo informaciones secretas para ayudar al presidente en la narrativa de la vulnerabilidad de las urnas electrónicas.La policía también restó importancia al hecho de que Bolsonaro no fuera interrogado en el marco de esta investigación, tal como había ordenado el Tribunal Supremo Federal; la corporación explicó que su ausencia no impidió el análisis del caso.

