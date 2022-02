https://mundo.sputniknews.com/20220202/la-oficina-rusa-de-proteccion-al-consumidor-califica-de-efectiva-la-lucha-contra-la-omicron-1121038866.html

La oficina rusa de protección al consumidor califica de efectiva la lucha contra la ómicron

La oficina rusa de protección al consumidor califica de efectiva la lucha contra la ómicron

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia logró combatir de una manera exitosa la nueva ola de coronavirus causada por la variante ómicron, ya que, gracias a las medidas tomadas... 02.02.2022, Sputnik Mundo

"Nuestros resultados en la lucha contra esa ola, contra esa variante, son muy buenos. También se debe a que, desde muy temprano, erigimos todas las barreras para evitar la propagación, desde los primeros días. Cerramos todas las entradas posibles para el virus. Se trataba de un elemento imprescindible del programa 'escudo sanitario'. Controlamos directamente en los aeropuertos a aquellos que vienen de países donde se detectó el virus", explicó Popova.La funcionaria destacó que en esta ocasión no se cerraron las fronteras ni se suspendieron los vuelos, sin embargo, se envió a cuarentena a las personas que llegaban de países donde había una alta incidencia. En su opinión, esa rápida respuesta permitió ganar varios meses para preparar el sistema de salud y todas las medidas epidemiológicas.Al mismo tiempo, según la jefa de Rospotrebnadzor, pese a la reducción del número de hospitalizaciones, la cifra de contagios está creciendo rápidamente.Popova subrayó que ocho de cada diez nuevos casos de infección por el virus SARS-CoV-2 en Moscú y San Petersburgo son de la variante ómicron.Horas antes el centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus informó que Rusia registró en la última jornada 141.883 casos de COVID-19, su nuevo máximo en lo que va de pandemia, y 678 decesos asociados.La titular de la oficina nacional de protección al consumidor aseguró, no obstante, que no existe ninguna razón para aplicar medidas que restrinjan la entrada y salida del país y de las regiones, ya que el sistema de salud ruso funciona de una manera adecuada.Popova advirtió que las regiones de Rusia están tomando esas medidas puntualmente, ya que el país es grande y la situación se está desarrollando de manera diferente en diversas partes, y el conjunto de herramientas que se utilizan en las regiones para combatir la propagación del coronavirus ya funciona de una manera efectiva.La jefa del organismo estatal saludó esa visión equilibrada de las medidas restrictivas "sin hundir a toda la sociedad y toda la economía en un estado de colapso".

