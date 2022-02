https://mundo.sputniknews.com/20220202/la-nueva-blancanieves-rachel-zegler-hace-frente-a-los-ataques-racistas-sere-una-princesa-latina-1121051743.html

La nueva Blancanieves Rachel Zegler hace frente a los ataques racistas: "Seré una princesa latina"

La nueva Blancanieves Rachel Zegler hace frente a los ataques racistas: "Seré una princesa latina"

La decisión de Disney de elegir a la actriz de ascendencia colombiana Rachel Zegler como Blancanieves en la nueva adaptación de acción real del clásico cuento... 02.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-02T13:57+0000

2022-02-02T13:57+0000

2022-02-02T13:57+0000

estilo de vida

👤 gente

disney

racismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1121051014_0:189:1200:864_1920x0_80_0_0_8c643eee9137e3e0f797b79b06170a4c.jpg

"Ni en un millón de años hubiera imaginado que esto pudiera surgir una oportunidad así para mí. Normalmente no ves a Blancanieves como alguien de origen latino, a pesar de que goza de gran popularidad en los países de habla hispana", cuenta la actriz en una charla virtual con el actor Andrew Garfield (Spider-Man: No Way Home).Zegler recuerda que la noticia sobre su papel en la adaptación de Blancanieves generó una fuerte controversia en las redes sociales, pues algunos de los usuarios sugirieron que era demasiado morena como para encarnar a la princesa que, según la descripción del cuento, "tiene una piel blanca como la nieve".Si bien "toda la gente estaba enojada", la actriz optó por elegir el camino del amor. A finales de enero, el actor Peter Dinklage (Juego de Tronos), acusó de "hipocresía" a los productores de Disney por elegir a una actriz latina como Blancanieves, pero continuar con los estereotipos sobre las personas con enanismo."Estaban orgullosos de haber elegido a una actriz latina como Blancanieves, pero a la vez siguieron contando la historia de Blancanieves y los siete enanitos", expresó en el pódcast de Marc Maron.Disney respondió a las críticas del famoso actor. Afirmó que "está adoptando un enfoque diferente con estos siete personajes y ha estado consultando con miembros de la comunidad de personas con enanismo".

https://mundo.sputniknews.com/20211230/encanto-la-nueva-pelicula-de-disney-que-se-inspira-en-colombia-1119867627.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

👤 gente, disney, racismo