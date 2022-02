https://mundo.sputniknews.com/20220202/kiev-afirma-que-aspira-a-la-paz-y-la-normalizacion-por-via-diplomatica-1121048570.html

Kiev afirma que aspira a la paz y la normalización por vía diplomática

Kiev afirma que aspira a la paz y la normalización por vía diplomática

KIEV (Sputnik) — El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró que Kiev aspira a la paz, no quiere la escalada y busca lograr normalización por vías... 02.02.2022, Sputnik Mundo

Zelenski informó que Kiev ha preparado una lista de lo que necesitan las Fuerzas Armadas.Anteriormente, el presidente decretó aumentar las Fuerzas Armadas del país en 100.000 soldados en los próximos tres años, formar 20 brigadas adicionales y aumentar el plazo del servicio militar por contrato.Preguntado por periodistas si ha conseguido acordar el suministro de armas con el primer ministro de Países Bajos, Zelenski contestó que no está preparado "para hablar en público de qué armas se trata y con qué países se negocia su suministro".Kiev y los países occidentales expresan preocupación últimamente ante la supuesta intensificación de la "actividad agresiva rusa" cerca de las fronteras de Ucrania.Rusia rechaza las acusaciones de tener planes de agresión, y dijo en numerosas ocasiones que no amenaza a nadie ni piensa agredir a nadie, así como señaló que las declaraciones sobre la "agresión rusa" se usan como pretexto para emplazar más material militar de la OTAN cerca de sus fronteras.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que Rusia traslada tropas dentro de su propio territorio según le convenga y agregó que eso no entraña ninguna amenaza y no debe preocupar a nadie.El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, señaló que Rusia no da ningún motivo para que surja un conflicto en torno a Ucrania.

