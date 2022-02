https://mundo.sputniknews.com/20220202/kiev-advierte-que-no-otorgara-a-donbas-el-estatus-especial-ni-el-derecho-de-veto-1121044942.html

Kiev advierte que no otorgará a Donbás el estatus especial ni el derecho de veto

Kiev advierte que no otorgará a Donbás el estatus especial ni el derecho de veto

VARSOVIA (Sputnik) — Las autoproclamadas repúblicas del este de Ucrania (Donbás) no tendrán el estatus especial ni el derecho de veto, declaró el ministro de... 02.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-02T12:31+0000

2022-02-02T12:31+0000

2022-02-02T12:31+0000

internacional

europa

ucrania

donbás

donetsk

lugansk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108994/21/1089942163_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_ad17e504586f17a962b9dd0b40c80da5.jpg

El canciller ucraniano contestó así a la pregunta de si Kiev estaba dispuesto a conceder un estatus especial a las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, para que obtuvieran de facto el derecho de veto con relación a las decisiones estratégicas de las autoridades ucranianas."Estamos dispuestos a trabajar para llevar a la práctica los acuerdos de Minsk, pero estos acuerdos comienzan con los aspectos de seguridad, los asuntos políticos están solo en el segundo lugar y significa que cada uno debe concentrarse primeramente en las cuestiones de seguridad", apuntó el ministro de Exteriores de UcraniaLa Ley sobre el estatus especial de Donbás fue aprobada por la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania en 2014, sin embargo hasta ahora no se ha ejecutado.En 2018 la Rada prorrogó la ley hasta finales de 2019, y tras la reunión del Cuarteto de Normandía (Alemania, Francia, Rusia y Ucrania) en París el 9 de diciembre 2019, la ley fue extendida hasta el 31 de diciembre de 2020. La última vez la Rada la prolongó el año pasado hasta el 31 de diciembre de 2021.Según los acuerdos de Minsk, Kiev se comprometió a otorgar el estatus especial a determinadas zonas de Donetsk y Lugansk.Las zonas de Donbás no controladas por Kiev recibirían ese estatus solo después de que se celebren elecciones locales de acuerdo con las leyes ucranianas y bajo el control de observadores internacionales. Sin embargo, las elecciones hasta ahora no se han llevado a cabo y el estatus especial queda en letra muerta.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en el este de su territorio –Donbás– donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en su cese.Las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 13.000 muertos, según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas.Moscú declaró en numerosas ocasiones que Kiev incumple estos acuerdos y da largas a las negociaciones sobre la solución del conflicto.

https://mundo.sputniknews.com/20220131/denuncian-trama-para-culpar-a-rusia-lugansk-y-donetsk-de-agredir-a-kiev-1120938355.html

ucrania

donbás

donetsk

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, ucrania, donbás, donetsk, lugansk