Israel en alerta tras presunto derrame de petróleo de nivel 3 frente sus costas, de nuevo

Israel en alerta tras presunto derrame de petróleo de nivel 3 frente sus costas, de nuevo

TEL AVIV (Sputnik) — Tan solo un año después de uno de los desastres ecológicos más graves que ha enfrentado Israel, el Ministerio de Protección Ambiental...

Hasta ahora se han detectado "manchas sospechosas" en la superficie del mar, a unos 20 a 40 kilómetros (12 a 24 millas) de la costa Mediterránea, a lo largo de un tramo de costa entre las ciudades centrales de Rishon Lezion y Netanya.El incidente ha sido designado como de nivel 3, siendo el 1 el más grave, lo que significa que podría convertirse en un evento importante de contaminación marina a escala nacional o regional, dijo el ministerio en un comunicado.Varias embarcaciones privadas propiedad del Ministerio de Protección Ambiental se están preparando para comenzar a bloquear y extraer la mayor cantidad de petróleo posible."Si se descubre que es un parche que se extiende por muchas millas, la capacidad para tratarlo en el mar será bastante limitada", advirtió el ministerio.Aun año del desastre ecológicoEl presunto derrame de petróleo se produce aproximadamente un año después de que un derrame de petróleo en el Mediterráneo causara un desastre ecológico sin precedentes a lo largo de la costa de Israel, el 18 de febrero del pasado año, y catalogado como de nivel 2."La enorme mancha de petróleo que actualmente se está abriendo camino hacia las costas de Netanya en este momento y amenaza con golpear el medioambiente marino nuevamente es mucho más que otra señal de advertencia".Gilboa destacó que la situación es un fracaso continuo del Ministerio de Protección Ambiental y el Ministerio de Hacienda, quienes no han implementado las conclusiones a las que llegó un comité que se reunió después del derrame de petróleo el año pasado."El gran absurdo es que, en paralelo con la falta de voluntad para hacer frente a tales desastres, Israel continúa promoviendo docenas de pozos de exploración de petróleo y gas en alta mar que aumentan aún más la probabilidad de desastres petroleros en alta mar, dañando los ecosistemas y el agua de mar de los que Israel tanto depende para desalinizar su agua potable", agregó Gilboa.Las pruebas de la investigación realizada por el Ministerio de Protección Ambiental indican que la fuga de decenas de toneladas de petróleo crudo tuvo lugar el 1 y 2 de febrero, a unos 130 kilómetros (80 millas) mar adentro, y que probablemente provino de un petrolero de propiedad siria, sin embargo las autoridades también añadieron que aún no lo podían asegurar. El Fondo Internacional de Compensación de Contaminación por Petróleo, con sede en Londres, acordó en principio pagar daños y perjuicios.El Ministerio de Medio Ambiente no ofreció detalles sobre el origen del actual incidente.Preocupante falta de informaciónla ministra de Protección Ambiental, Tamar Zandberg, enfatizó que todas las partes están trabajando para monitorear y manejar el incidente y agregó que la sospecha del parche de petróleo aún no ha sido confirmada o refutada y que las búsquedas continúan.Por su parte, Michal Stern, jefe de la red nacional de voluntarios para la respuesta a la contaminación marina y por petróleo, dirigida por la organización sin fines de lucro EcoOcean junto con el ministerio, explicó que las observaciones desde el aire no son lo suficientemente precisas para confirmar un derrame de petróleo.Stern dijo el 2 de febrero a la emisora pública Kan que las manchas sospechosas podrían incluso ser nubes bajas.Algo que los activistas ecológicos como Eilón Peres descreen. "No tememos que tratar de ocultar esta negligencia de nuevo hasta que sea demasiado tarde y el tiempo inestable de estos días nos da una ventana de actuación limitada; el pronóstico del tiempo dice que el jueves habrá una tormenta y entonces será demasiado tarde para actuar", dijo a la agencia Sputnik. Y agregó: "Si de verdad se trata de un derrame de petróleo como el que sospechamos, llegará a la costa inevitablemente y estaremos en problemas. Otra vez."

