Expectativas de la cumbre Fernández-Putin: "No sólo Argentina lo necesita, sino toda Latinoamérica"

Expectativas de la cumbre Fernández-Putin: "No sólo Argentina lo necesita, sino toda Latinoamérica"

Una visita "muy oportuna" que abriría paso a una "mayor aproximación a Rusia" en un contexto en el que Argentina necesita "una política exterior más clara y... 02.02.2022

Expectativas de la cumbre Fernández-Putin: "No sólo Argentina lo necesita, sino toda Latinoamérica" Expectativas de la cumbre Fernández-Putin: "No sólo Argentina lo necesita, sino toda Latinoamérica"

Fagale, secretaria general de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires [UTPBA], enfatizó en conversación con Sputnik que, "desde una perspectiva latinoamericana y en términos generales, tanto Rusia, como China, tienen una política exterior no injerencista", a diferencia del modelo occidental de "presiones y condicionamientos", donde el caso de Argentina, con su deuda externa "realmente impagable", representa un ejemplo muy ilustrativo del sometimiento por parte de las llamadas 'democracias occidentales'.Unas 'democracias' que ejercen una política exterior extremadamente "agresiva", como es el caso de EEUU, cuyo presidente, Joe Biden, a pesar de los problemas socioeconómicos que afronta su país, firmó una ampliación del presupuesto de Defensa, "justamente para llevar su 'modelo democrático' al resto del mundo", señaló Fagale, al denunciar que, en la práctica, esto significa nuevas agresiones, entre ellas, contra Rusia, o en el continente americano contra naciones como Cuba o Venezuela."Pensamos que hoy, desde el punto de vista geopolítico, Rusia y China están cumpliendo un papel clave en el mundo, no sólo por su capacidad de vincularse con el mundo en forma multilateral, sino por sus objetivos de paz, porque no les interesa la guerra, sino que les interesa la convivencia pacífica", subrayó.En este contexto, Fagale expresó la esperanza de que el encuentro del presidente argentino con su par ruso, Vladímir Putin, conduzca a que "se lleven adelante acuerdos mucho más contundentes, de mayor aproximación" al gigante euroasiático.

