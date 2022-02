https://mundo.sputniknews.com/20220202/estos-seran-los-canceres-mas-diagnosticados-en-espana-en-2022-1121044764.html

Estos serán los cánceres más diagnosticados en España en 2022

Se espera detectar más de 280.000 casos de la enfermedad, que en 2020 resultó aún más letal que la pandemia de COVID-19. El cáncer es la segunda causa de... 02.02.2022, Sputnik Mundo

españa

💗 salud

cáncer

mortalidad

prevención

La incidencia del cáncer en España experimentará un ligero repunte en 2022 respecto al año anterior y se estiman un total de 280.101 nuevos casos (160.066 hombres y 120.035 mujeres). Son cifras recogidas en un informe elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) a partir de los cálculos realizados por la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan) encolaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE).De este modo se superará la cifra de 276.239 casos registrados en 2021. Las estimaciones del informe, que lleva por nombre Las cifras del cáncer en España 2022 y que se publica en vísperas del Día Mundial del Cáncer, no incluyen el posible efecto de la pandemia de COVID-19 en el país; es decir, se calcula una incidencia sin tener en cuenta la posible alteración de las capacidades diagnósticas del sistema sanitario a causa de la saturación provocada por la pandemia.Los más frecuentesLos cánceres que en 2022 se diagnosticarán con mayor frecuencia serán los de colon y recto (43.370 nuevos casos), mama (34.750), pulmón (30.948), próstata (30.884) y vejiga urinaria (22.295). Les seguirán los linfomas no hodgkinianos (9.514), cáncer de páncreas (9.252), riñón (8.078), cánceres de cavidad oral y faringe (7.779), estómago (6.773) e hígado (6.604).Entre los hombres, no habrá diferencias respecto a 2021. Los más diagnosticados serán los de próstata (30.884), colon y recto (26.862), pulmón (22.316) y vejiga urinaria (17.992). En las mujeres el de mama volverá a ser el dominante (34.750), seguido del colorrectal (16.508). El aumento del tabaquismo entre las mujeres obrará una aumento de casos de cáncer de pulmón (8.632, el triple que en 2001) y de otros tumores relacionados con el consumo de tabaco, como los de cavidad oral y faringe, o de la vejiga urinaria.El factor de la edadEs el de mayor riesgo, se apunta en el informe. Con el aumento de población y su envejecimiento, el riesgo se incrementa notoriamente a partir de los 40-50 años. Desde el nacimiento hasta los 80 años, los hombres tienen un 40,9% de posibilidades de contraer cáncer, mientras que las mujeres solo un 27,6%. A los 85 años, estos valores son de un 48,6% y de un 32,2% en ellas.La exposición a otros factores de riesgo, tales como el tabaco, el alcohol, la contaminación, la obesidad y el sedentarismo también conlleva un alza de los casos diagnosticados, que por lo que respecta a los de tipo colorrectal, mama, cérvix o próstata, obedecen también al aumento de los protocolos de detección precoz.En general, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta un tercio de las muertes por cáncer son producto del consumo de tabaco (hasta un 22%), de la obesidad, el alcohol, el sedentarismo y una incorrecta alimentación (donde escasee la fruta y la verdura). En España, país con muchas horas de sol, la radiación ultravioleta (UV) es la culpable de la mayor parte de los nomelanomas y melanomas que se diagnostican, más de 3.600 casos en 2012.Segunda causa de mortalidadEn 2020 se produjeron en España 113.000 muertes por cáncer. Las previsiones para 2040 suponen más de 160.000 defunciones. Como en años anteriores, los cánceres más letales fueron los de pulmón, colon, páncreas, mama y próstata.De acuerdo con las estadísticas del INE, tras las enfermedades de tipo cardiovascular (119.853, el 24% de los decesos totales), las muertes por tumores representaron en 2020 la segunda causa de mortalidad en el país (112.741 fallecimientos, el 22,8% del total). Pero por sexos, el cáncer fue la primera causa de mortalidad entre los hombres (67.247, el 26,9%). Entre las mujeres primaron las enfermedades cardiovasculares (63.907, 26,2%).Las enfermedades infecciosas conforman el tercer grupo (80.796 muertes y el 16,4%), si bien en 2020 el COVID-19 fue responsable de 74.839 defunciones. Por tanto, el cáncer fue claramente una mayor causa de mortalidad que el virus SARS-CoV-2.Cada vez menos letalLas últimas décadas registran un fuerte descenso de la mortalidad por cáncer en España. Las acciones preventivas y de diagnóstico precoz, los avances en los tratamientos y un descenso del consumo de tabaco entre la población masculina han mejorado la supervivencia.Pero la tendencia no es uniforme en todos los tumores ni tampoco por sexos. La prueba es el incremento del cáncer de pulmón en las españolas debido al aumento de su tabaquismo. Aunque la mortalidad del cáncer de estómago ha descendido mucho en las últimas décadas, no ocurre otro tanto con el de páncreas, que se ha incrementado tanto en hombres como en mujeres.En cualquier caso, se estima que la supervivencia frente al cáncer se ha duplicado en España en los últimos 40 años, situación que previsiblemente continuará aumentando. En la actualidad, la supervivencia neta estandarizada por edad entre hombres en los casos de cáncer de próstata y testículos es del 90%, y en el de tiroides de un 86%. En contraste, solo el 7% sobrevive al de páncreas, el 12% al de pulmón, el 13% al de esófago y el 18% al de hígado. Los datos entre las mujeres son parejos, con una supervivencia del 93% al cáncer de tiroides, un 86% al de mama y solo un 18% y 10% al de pulmón y páncreas, respectivamente.

💗 salud, cáncer, mortalidad, prevención