El presidente del Congreso Nacional de Brasil pide que se respete el resultado electoral

El presidente del Congreso Nacional de Brasil pide que se respete el resultado electoral

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente del Senado de Brasil (y de todo el Congreso Nacional en su conjunto), Rodrigo Pacheco, pidió respeto al resultado... 02.02.2022

américa latina

brasil

jair bolsonaro

Pacheco pidió que los candidatos presenten propuestas concretas y que respeten las divergencias, que las instituciones castiguen a los que ataquen el proceso electoral, que los electores tengan sentido crítico y distingan entre hechos verdaderos y las inaceptables fake news y "que los perdedores respeten el resultado de las urnas".El presidente del Congreso Nacional pidió a sus colegas parlamentarios que estén vigilantes "contra la mínima insinuación de embestida autoritaria", así como no sólo preservar la democracia sino irla mejorando.Las palabras de Pacheco tienen un especial significado teniendo en cuenta que en los últimos meses el presidente Jair Bolsonaro insinuó que podría no reconocer una derrota electoral ya que en su opinión el sistema de voto electrónico actual no es fiable.El presidente y sus aliados intentaron cambiar el sistema de sufragio a través de una votación en el Congreso Nacional que no salió adelante.

