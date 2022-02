https://mundo.sputniknews.com/20220202/el-kremlin-putin-hablo-sobre-garantias-de-seguridad-para-rusia-con-reservado-optimismo-1121044052.html

El Kremlin: Putin habló sobre garantías de seguridad para Rusia con reservado optimismo

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, habló sobre las garantías de seguridad para Rusia, pero al mismo tiempo expresó la esperanza de resolver... 02.02.2022, Sputnik Mundo

En la rueda de prensa celebrada el 1 de febrero al cierre de las negociaciones con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, Putin esbozó tres tesis importantes relativas a la política de la OTAN y de Ucrania y a la posición mantenida por Rusia al respecto.Primero, que la OTAN engañó a Rusia, al prometer en su momento no extenderse hacia el este y se extendió; segundo, que Ucrania en su estrategia nacional admite el uso de la fuerza para la recuperación de territorios, y tercero, que la fórmula "de las puertas abiertas" de la OTAN no se documentó en ninguna parte.Al referirse a la segunda tesis, el portavoz dijo que "en un futuro hipotético o lejano Ucrania, siendo ya miembro de la OTAN, podría agredir a la Federación de Rusia (...), o sea que surgiría la amenaza de una guerra entre Rusia y el bloque de la OTAN".En cuanto a la tercera tesis, Peskov señaló que "el artículo 10 del Estatuto de la OTAN reza que se puede admitir nuevos miembros", pero no habla en ninguna parte sobre "las puertas abiertas" " y subrayó que "es muy importante que todo el mundo lo recuerde".Las preocupaciones de Rusia relativas a la OTAN podrían eliminarse con aquello que está expuesto en las propuestas rusas, dijo Peskov al responder a la respectiva pregunta de los periodistas.El pasado 17 de diciembre, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó los borradores de acuerdos con Estados Unidos y la Alianza del Atlántico Norte sobre nuevas garantías de seguridad en Europa, en los que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.

