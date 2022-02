https://mundo.sputniknews.com/20220202/el-consejo-de-nicaragua-garantizara-la-continuidad-academica-tras-cierre-de-7-universidades-1121089095.html

El Consejo de Nicaragua garantizará la continuidad académica tras el cierre de 7 universidades

El CNU de Nicaragua asumió el 1 de febrero la responsabilidad de la continuidad académica y cumplimiento de asuntos educativos pendientes de 5 de 7 centros de... 02.02.2022, Sputnik Mundo

américa latina

nicaragua

educación

educación superior

"El Consejo Nacional de Universidades, órgano rector de la educación superior nicaragüense, debido a la situación que presentan las siguientes instituciones: Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), Universidad Paulo Freire (UPF), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic) y la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH), a partir del miércoles 2 de febrero garantizará la continuidad académica y responsabilidades educativas pendientes de solución de lo que fueron estas instituciones de educación superior", detalla un comunicado oficial del CNU.La suspensión de las cinco universidades cuya personería jurídica fue cancelada a solicitud del Ministerio de Gobernación y presentada con trámite de urgencia ante la Asamblea Nacional (parlamento), le preceden el cierre de la Universidad Hispanoamericana (Uhispam) el pasado 13 de diciembre y la Fundación Universidad de Mobile Latinoamérica Campus (Fumlac) el 20 de enero.La cancelación para 14 asociaciones y fundaciones sin fines de lucro (entre ellas las cinco universidades) fue respaldada por el bloque del 75 diputados del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) sin la oposición ni abstención de los 16 parlamentarios de derecha, quienes estaban presentes, pero no hicieron uso de su derecho al voto.El diputado Filiberto Rodríguez de la Comisión de Gobernación del Parlamento adujo que las organizaciones afectadas perdieron la naturaleza para las que fueron creadas "sin fines de lucro", incumplieron sus obligaciones financieras y no demostraron el origen de los fondos que reciben.Advirtió que el proceso de cancelación de personerías va a continuar "y nadie debe de asustarse" porque es un proceso "normal", añadió Rodríguez para quien las organizaciones violentaron la ley contra el lavado de dinero.El CNU respaldó las cancelaciones de personería jurídica de las cinco universidades por la "transgresión a las normas legales" establecidas.Las cancelaciones corresponden a lo establecido en la Ley No. 14 (Ley General sobre personas jurídicas sin fines de lucro y Ley No. 606 (Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, detalló el CNU.

nicaragua

2022

Noticias

es_ES

nicaragua, educación, educación superior