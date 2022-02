https://mundo.sputniknews.com/20220202/el-casco-del-futuro-nace-en-espana-y-al-fin-esta-disenado-para-bicis-y-patinetes-1121064613.html

El casco del futuro nace en España y al fin está diseñado para bicis y patinetes

Con bicicletas y patinetes invadiendo las ciudades de todo el mundo, una empresa española ha diseñado el casco del futuro. Un 'smart helmet' que señala los... 02.02.2022, Sputnik Mundo

Su descripción suena futurista, pero al verlo, es algo tan sencillo y rutinario como un casco. Con la magia y sencillez de los grandes avances, el casco inteligente de la empresa hispano–china LIVALL ha llegado a las calles españolas. El nuevo producto ofrece una tecnología disruptiva que, sobre todo, mejora la visibilidad del ciclista o conductor de patinete.La ambición del nuevo utensilio es crear ciudades más seguras, adaptadas a la nueva manera de movernos: la micromovilidad urbana. El casco inteligente se presenta como un producto de "seguridad activa" y contiene muchos más elementos que te harán sentir como un Michael Knight –el del Coche Fantástico– a bordo de tu bici o patinete."Lo raro es que algo así no estuviera creado ya, porque la tecnología existe desde hace mucho, ahora nosotros la hemos integrado en el casco", explica Manu Marín, cofundador y CEO de LIVALL Europe a Sputnik. Lo que hace inteligente su casco es "un amplio sistema de señalización y geolocalización que está orientado a prevenir accidentes".Tecnología para salvar vidas, en un casco, se traduce en una luz trasera que señaliza nuestros movimientos al resto de conductores. El casco integra sensores de movimiento que permiten señalizar a quien nos siga que estamos frenando y girando, con intermitentes laterales.Pero, sobre todo, cuenta con una función SOS automatizada. En conexión con tu smartphone, tras detectar una caída se enviará automáticamente un SMS al teléfono de contacto para emergencias que hayas escogido. El mensaje lleva incluida la ubicación del accidente en Google Maps. Todo se gestiona automáticamente en menos de 90 segundos, por si la caída dejó al conductor inconsciente. Más que seguridad, cuestión de calidad de vidaLa micromovilidad no es una moda pasajera, ha venido para quedarse. Análisis de McKinsey Center for Future Mobility señalan que más de la mitad de los viajes que hacemos en coche son de menos de ocho kilómetros –podrían realizarse en modalidad de micromovilidad– y el 70% de las personas optaría por ella si pudieran y fuera seguro a nivel global.Pero la realidad es que falta seguridad. En España 2021 terminó con 31 ciclistas muertos, un año antes fueron 36, de ellos, el 36% no llevaba casco. Los ciclistas pasan por ser los más vulnerables de la carretera. El panorama no es mejor para quien se mueve en patinete. Entre 2019 y 2021 España registró 1.300 accidentes de patinetes eléctricos con otros 16 muertos. Bicis y patinetes tienen que aprender normas, pero el resto de vehículos también debe coexistir con ellosSiendo las lesiones más habituales y peligrosas en la cabeza y en la cara, el casco inteligente emerge como aliado de una ciudad presente y futura. Pero no hablamos de un utensilio individual.La idea a largo plazo es conectar y ordenar la micromovilidad urbana. El valor del casco inteligente está en toda la información que puede facilitar. Imagina los beneficios para un Ayuntamiento cuando pase saber cuántos ciclistas pasan por una determinada avenida. Podremos regular mejor el tráfico, menos accidentes, menos contaminación, calcular el ahorro de la huella de carbono, en definitiva, explotar la información que ofrecen nuestros movimientos.El equipo de LIVALL trabaja de hecho con la DGT (Dirección General de Tráfico) desde septiembre elaborando una nueva normativa para la protección de la micromovilidad y los cascos inteligentes, "se trata de que el patinete y la bicicleta no sea algo intrusivo en el tráfico, sino que todo esté integrado en un ecosistema más armónico", aclara Marín'Made in Spain', pero con alma chinaToda la oferta de cascos sale de una fábrica en Cáceres. El casco inteligente inventado, diseñado y fabricado en España está cosechando éxitos: España puede presumir en 2021 de haber ofertado una buena cosecha de diseñadores. De entre 9.509 proyectos de más de 50 países, el diseño español ha salido firmemente respaldado con 81 trabajos premiados, entre ellos, el casco EVO21 de LIVALL, ganador del iF Gold Award 2021, el máximo reconocimiento.En España el casco inteligente también ha sido respaldado por los premios del sector de las aseguradoras AXA Ponle Freno, más enfocados a la tecnología en la seguridad vial. El empresario linarense decidió hace siete años hacer su ruta de seda asiática. Allí descubrió un mundo de posibilidades. "La micromovilidad es también emergente en China, pero el casco no es obligatorio, hay un increíble horizonte de progreso". Su casco viene a llenar un hueco inexistente que precisaba de una respuesta.Por lo pronto, este emprendedor de Linares cuadruplica las ganancias esperadas y ya tienen asegurados 17 millones de euros en contratos para los próximos tres años. Con esta perspectiva, se disponen a incorporar nuevos productos y segmentos como los cascos de motoristas, que podrán hablar legalmente por teléfono mientras conducen.Otro concepto que están desarrollando es el de "crear comunidad" entre ciclistas y motoristas, por ejemplo, ofreciendo con Live All–una especie de red social– la posibilidad de compartir recorridos e impresiones a través del GPS del casco, además de contar con una especie de chat de grupo que opera mientras no se superen los 25 km/h, algo parecido al uso de un walkie talkie o a la radio de los camioneros… pero de nuevo, todo integrado en el casco, tú solo tienes que echar a rodar.

bicicletas, ⚽ deportes, big data, sociedad, urbanismo, futuro, alta tecnología, calidad de vida, seguridad, tráfico, 📝 reportajes