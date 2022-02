Depredador sobre ruedas: así es el salvaje Ford Bronco Raptor | Video

https://mundo.sputniknews.com/20220202/depredador-sobre-ruedas-asi-es-el-salvaje-ford-bronco-raptor--video-1121034694.html

Mientras decenas de miles de personas esperan recibir su Ford Bronco, que inmediatamente se ha convertido en un éxito de ventas para la marca estadounidense... 02.02.2022, Sputnik Mundo

Al tratarse de la encarnación más bestial del auto, todos sus aspectos fueron rediseñados y mejorados sustancialmente, para que pueda soportar unas cargas extremas al conducir por los terrenos más duros sin reducir la velocidad.Así, el motor biturbo de tres litros y seis cilindros en V que lo propulsa genera una potencia de más de 400 caballos, que es transferida a las ruedas por medio de una caja de cambios automática de 10 marchas. También fue reforzada la caja de transferencia.Debido a un chasis revisado y unas enormes ruedas de 37 pulgadas que vienen de serie, la vía del Bronco Raptor es de 187 centímetros, lo cual es sustancialmente más que en las versiones básicas e incluso un poco más ancha que la del Hummer eléctrico. Eso sí, cabe señalar que en términos de anchura el Bronco Raptor es unos cinco centímetros más estrecho que el gigantesco Hummer. En las fotos comparativas con una versión básica se puede apreciar a simple vista lo mucho que ha crecido este todoterreno.Para resistirse a las cargas que tendrá que soportar el vehículo al correr a alta velocidad por un terreno irregular, se reforzó sustancialmente tanto la suspensión como la propia carrocería, que ahora tiene un 50% más de rigidez torsional que las versiones básicas del Bronco. Al mismo tiempo, la articulación de las ruedas aumentó un 60% en las delanteras y un 40% en las traseras en comparación con los Broncos ordinarios.Aparte de ello, el Ford Raptor Bronco dispone de una multitud de placas metálicas protectoras de los bajos que no están presentes en los demás autos de la gama.En el interior los principales cambios son meramente estéticos, como los detalles de color naranja. Con ello, opcionalmente se pueden instalar una pantalla multimedia de 12 pulgadas, cámaras exteriores para una visión a 360 grados, un sistema de 10 altavoces de Bang and Olufsen y un control de crucero adaptativo.De momento Ford no ha anunciado el precio del nuevo Bronco Raptor, pero sí informó que las ventas comenzarán en verano de 2022.

