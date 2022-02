https://mundo.sputniknews.com/20220202/borrell-aborda-el-mensaje-de-lavrov-sobre-seguridad-con-colegas-de-eeuu-la-otan-y-la-osce-1121030187.html

Borrell aborda el mensaje de Lavrov sobre seguridad con colegas de EEUU, la OTAN y la OSCE

"Examinaron los últimos acontecimientos y las acciones diplomáticas en relación con la concentración militar de Rusia en torno a Ucrania y en su territorio y las demandas de Moscú de reorganizar la seguridad europea, incluida la carta del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, del 31 de enero", comunicó el Servicio Europeo de Acción Exterior al término de la conversación cuatripartita.La nota añade que las partes coincidieron en mantener los principios fundamentales de la arquitectura de seguridad en Europa mientras elaboran sus respuestas.La Unión Europea, EEUU, la OTAN y la OSCE acordaron continuar los debates al respecto a niveles bilaterales y multilaterales.Lavrov anunció el 31 de enero que la Cancillería rusa enviaría una solicitud oficial a sus homólogos de los países de la OTAN y de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), insistiendo en que expliquen cómo piensan cumplir el compromiso de no fortalecer su seguridad a expensas de la de otros, y si no están preparados para hacerlo, que digan por qué.El titular señaló que la respuesta de la OTAN y la OSCE jugará el papel esencial para determinar las propuestas, de lo que será informado el presidente ruso, Vladímir Putin.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia. Lavrov comentó entonces que Washington dejó sin contestar el punto más importante, sobre la no expansión de la OTAN hacia el este.

