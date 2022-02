https://mundo.sputniknews.com/20220202/amlo-considera-confusa-la-pregunta-de-revocacion-de-mandato-y-pide-a-los-ciudadanos-aclarar-dudas-1121062110.html

AMLO considera confusa la pregunta de revocación de mandato y pide a los ciudadanos aclarar dudas

AMLO considera confusa la pregunta de revocación de mandato y pide a los ciudadanos aclarar dudas

Un día después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México rechazó recortar la pregunta de revocación de mandato, el presidente Andrés... 02.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-02T17:35+0000

2022-02-02T17:35+0000

2022-02-02T17:35+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

instituto nacional electoral (ine)

gobierno de méxico

revocación de mandato

suprema corte de méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1121059935_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_e21634f38d3c8695f3eede230ba305c8.jpg

"Ayer resolvió la Corte no cambiar la pregunta pero de todas maneras no estaba clara o no está clara la pregunta", apuntó el mandatario en la conferencia matutina de este miércoles 2 de febrero.Además, dijo tener información sin confirmar de que el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) propondrá nuevas modificaciones a la pregunta, ejercicio que se llevará a cabo el 10 de abril bajo la gestión del Instituto Nacional Electoral (INE).Actualmente la pregunta se lee de la siguiente manera: "¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo".Los ciudadanos podrán elegir entre dos casillas, "Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza", dice la primera, y "Que siga en la Presidencia de la República".López Obrador pidió a la ciudadanía correr la voz para que los participantes en la consulta tengan claro qué implica cada una de las posibilidades expresadas en la boleta aprobada hasta ahora."Esto hay que difundirlo para que quienes quieren que se revoque el mandato no se vayan a equivocar", apuntó."Ojalá y los organismos electorales hagan campaña, pero van a querer que pase de noche, los medios de información, los partidos opositores lo más probable (es) que llamen a que no vote la gente, a que no participe", reprochó.López Obrador recordó que la revocación de mandato es un ejercicio consolidado en la constitución y que podrá aplicarse en el próximo sexenio para moderar desde la ciudadanía el ejercicio del poder presidencial."Todo esto obliga a que el que llegue al cargo cumpla y no se sienta absoluto: ‘Ya votaron por seis años y me aguantan, es legal, aunque yo tenga 15% de aceptación, 20%’. No, que exista este mecanismo para que el pueblo pueda ejercer su derecho democrático", declaró.Además, acusó que en el pasado los llamados mapaches electorales manipulaban el uso del tache para marcar el voto en las boletas, por falta de tradición democrática en el país, un problema generado desde la época de Porfirio Díaz."Muchos de los problemas de México se originaron por la falta de democracia", aseveró.

https://mundo.sputniknews.com/20220128/citibanamex-revocacion-de-mandato-fortalecera-a-amlo-y-sheinbaum-1120896321.html

https://mundo.sputniknews.com/20211201/el-mundo-de-amlo-bajo-la-lupa-a-tres-anos-de-gobierno-1118841641.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, andrés manuel lópez obrador, instituto nacional electoral (ine), gobierno de méxico, revocación de mandato, suprema corte de méxico